Frustrierter Gerloff: «Ein schreckliches Wochenende»

Garrett Gerloff (Kawasaki) hatte beim Superbike-Wochenende in Australien mit technischen Problemen an seiner ZX-10RR und fehlendem Speed zu kämpfen. Im Superpole-Race wurde er von Tetsuta Nagashima (Honda) abgeschossen.

So hätte sich Superbike-Ass Garrett Gerloff sein erstes Rennwochenende als Kawasaki-Werksfahrer nicht vorgestellt. Ausfälle in Lauf 1 und im Superpole-Race und Platz 13 in Lauf 2 auf Phillip Island waren für den Texaner und seine Puccetti-Mannschaft ein frustrierendes Ergebnis.

Doch der Reihe nach: Gerloff hatte sich in der Superpole am Samstag für Startplatz 17. qualifiziert. Nach dem Start von Rennen 1 konnte er sich bis auf Platz 14 vorarbeiten. In Runde 5 ging der US-Amerikaner aufgrund eines technischen Problems bei seiner ZX-10RR in Kurve 4 weit und fiel bis ans Ende des Feldes zurück. Er versuchte weiterzufahren, doch kurz danach musste er seine Kawasaki in Kurve 2 abstellen. «Leider war das nicht die beste Art, die Meisterschaft zu beginnen, und wir hatten uns mehr erwartet. Ich hatte im Rennen ein technisches Problem, so dass ich das Rennen nicht beenden konnte», meinte Gerloff am Samstag.

Beim Superpole-Race am Sonntag fiel Gerloff ebenfalls unverschuldet aus. Kurz nach dem Start wurde er in der langsamen Kurve 4 von Honda-Pilot Tetsuta Nagashima abgeschossen. Gerloff stieg wieder auf seine Kawasaki und versuchte, das Rennen fortzusetzen, doch ein technisches Problem zwang ihn, das Rennen aufzugeben.

In Lauf 2 schaffte der 29-Jährige dann seine erste Zielankunft in der Saison 2025. Von Startplatz 17 aus fuhr er ein solides Rennen. In der letzten Kurve entschied er ein Duell gegen BMW-Fahrer Michael van der Mark für sich und konnte als 13. die Ziellinie queren.

«Ehrlich gesagt war es ein ziemlich schreckliches Wochenende und ich fühle mich wirklich schlecht für das Team und alle anderen», haderte Gerloff nach seinem missglückten Saisonstart. «Wir haben alle unser Bestes gegeben, aber manchmal, wenn man das Glück nicht auf seiner Seite hat, spielt es keine Rolle, wie hart man arbeitet. Es war unglücklich, dass ich im Superpole-Race von Nagashima gerammt wurde und das Rennen nicht beenden konnte. Dann hatte ich in Rennen 2 einfach keinen Speed. Wir kamen zwar in die Punkteränge, waren aber vom Sieg weit entfernt. Ich habe alles gegeben. Danke an das Team für die harte Arbeit, wir werden es beim nächsten Mal wieder versuchen.»

Gerloff liegt nach dem Australien-Wochenende in der Gesamtwertung mit 3 Punkten auf Rang 15. Die nächste Chance, um mehr Punkte zu holen, gibt es für ihn vom 28. bis 30. März in Portimao.