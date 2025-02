Heimpleite für Remy Gardner: Zwei Stürze, null Punkte

Dass sein Heimrennen auf Phillip Island kein Zuckerschlecken werden würde, war Remy Gardner bewusst. Für den Yamaha-Piloten kam es aber schlimmer als in seinem schlimmsten Albtraum.

Die Superbike-WM 2025 begann für Remy Gardner mit seinem Heimrennen auf Phillip Island. Der 27-Jährige aus Sydney ist der einzige Australier im Teilnehmerfeld und war das Zugpferd für den lokalen Veranstalter.



Aber der leistungsstärkere Motor für die Yamaha R1 ist weiterhin nicht einsatzbereit und auch die übrigen Verbesserungen haben den Rückstand auf die Konkurrenz bisher nicht wettmachen können. Nach Platz 16 beim vorgelagerten Test war Gardner klar: Der Saisonauftakt wird eine schwere Prüfung.

Das Highlight des Rennwochenendes war Platz 9 im Qualifying. Im ersten Lauf am Samstag stürzte der Giansanti-Racing-Pilot in der ersten Runde. Als Letzter hetzte Gardner dem Feld hinterher, bis in der elften Runde der Vierzylindermotor in Rauch aufging.



«Die Superpole war gar nicht so schlecht, und das ist das Positive, das wir mitnehmen konnten. Die Rundenzeit war okay und ermöglichte uns einen Start aus der dritten Reihe, was uns zuversichtlich für Rennen 1 stimmte», erzählte der Pechvogel. «Ich habe von Anfang an gepusht, aber leider bin ich in Kurve 4 gestürzt. Ich bin weitergefahren und habe versucht, wenigstens ein paar Punkte mitzunehmen, aber am Ende mussten wir wegen eines technischen Problems aufgeben. Das war überhaupt nicht unser Tag, das war's.»

Im Superpole-Race bestand Gardners vorrangiges Ziel darin, ein Top-9-Finish und damit die Punkteränge zu erreichen – es wurde Platz 10. Im zweiten Rennen stürzte der Yamaha-Pilot drei Runden vor dem Ende auf Platz 15 liegend erneut.



«Nicht das Wochenende, das wir uns gewünscht haben», stöhnte Gardner. «Im Sprintrennen haben wir es geschafft, in der Nähe der ersten Neun zu bleiben, aber es war ein harter Kampf in einem sehr engen Feld, und bedauerlicherweise haben wir es nur knapp verpasst. Das bedeutete, dass ich im letzten Rennen von Platz 13 starten musste, wo ich von Anfang an so viel wie möglich gepusht habe. Leider wurde ich in der ersten Hälfte durch ein Reifenproblem eingebremst. Nach dem Boxenstopp war unser Speed nicht allzu schlecht, aber ich konnte kaum Zeit auf die Fahrer gutmachen, um mehr Punkte zu holen. Fatalerweise stürzte ich in der Schlussphase, was nicht die Art war, wie wir das Wochenende beenden wollten.»