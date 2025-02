Michael vd Mark (BMW): «Fanden nie ein gutes Gefühl»

Für BMW verlief der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island ernüchternd. Wie Aushängeschild Toprak Razgatlioglu hatte auch Teamkollege Michael van der Mark mit den geänderten Rahmenbedingungen zu kämpfen.

Das Superbike-Meeting auf Phillip Island legte offen, wie sehr BMW unter dem Entzug der Super-Concession-Zugeständnisse leidet. Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu konnte zwar halbwegs mithalten und holte im ersten Lauf einen zweiten Platz, musste dafür aber ein hohes Risiko eingehen. Im Superpole-Race verbremste sich der Weltmeister in Kurve 1 und wurde nur 13. Im letzten Rennen schied er unmittelbar nach dem Boxenstopp mit einem Defekt aus, zuvor belegte er die fünfte Position.



Zur Erinnerung: Razgatlioglu stand 2024 in 27 von 30 (er verpasste sechs Rennen) auf dem Podium!

Dass es für ROKiT-Teamkollegen Michael van der Mark umso aussichtsloser war, ansprechende Ergebnisse zu holen, verwundert nicht. Der schnelle Niederländer stürzte im ersten Lauf auf Platz 5 liegend und holte am Rennsonntag zwei 14. Plätze. Mit nur zwei WM-Punkten ist die Ausbeute des 32-Jährigen aus Gouda dürftig.

«Ehrlich gesagt war diese Woche ein bisschen enttäuschend. Wir haben viel getestet, wir haben viele Dinge ausprobiert, aber wir haben nie wirklich ein gutes Gefühl für das Motorrad bekommen. Es war sehr seltsam, denn wir haben wirklich alles ausprobiert», erklärte van der Mark, der immerhin im Qualifying glänzen konnte. «Am Samstag, als die Temperaturen sehr hoch waren, fuhr ich in der Superpole eine gute Runde und konnte mich als Siebter qualifizieren, was positiv war. Im ersten Rennen war ich sehr gut unterwegs. Ich genoss es und das Motorrad fühlte sich hervorragend an. Also war ich zuversichtlich, aber leider stürzte ich. Am Sonntag hatten wir aus irgendeinem Grund kein gutes Gefühl. Wir müssen herausfinden, warum sich das Motorrad am Sonntag so anders anfühlte.»

Die Temperaturen am Sonntag waren über zehn Grad kühler als am Samstag. Viel spricht dafür, dass die 2025er-Version der M1000RR zumindest bei wärmeren Bedingungen besser funktioniert.