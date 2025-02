Phillip Island, Sprint: Ducati-Gala, Drama für Toprak

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega gewann auch das Sprintrennen der Superbike-WM auf Phillip Island – vor vier Markenkollegen. Toprak Razgatlioglu konnte nach einem Verbremser mit viel Glück eine Katastrophe vermeiden.

Weil für die beiden Hauptrennen auf Phillip Island aus Sicherheitsgründen wegen der Hinterreifen ein Boxenstopp mit Räderwechsel vorgeschrieben ist, erleben wir in Australien eigentlich fünf Sprintrennen über zehn Runden.

Das Stammfeld hat sich in den vergangenen Tagen um drei Fahrer reduziert: Jonathan Rea (Pata Yamaha) brach sich im Test am Montag mehrfach den linken Fuß und fällt bis mindestens Mitte April aus. Honda-Werksfahrer Iker Lecuona stürzte zu Beginn des Qualifyings am Samstag und brach sich den fünften Mittelfußknochen links. Und der Malaysier Zaqhwan Zaidi aus dem Team Petronas Honda schaffte die Qualifikation für die Rennen nicht, weil er in der Superpole und jeder weiteren Session außerhalb der vorgeschriebenen 105 Prozent zum Ersten unterwegs war. Nur dank Wildcard-Fahrer Tetsuta Nagashima (Honda) sehen wir am Sonntag in Australien wenigstens 21 Fahrer auf dem Grid.

Im Superpole-Race am Sonntagmittag um 13 Uhr, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, war es 15 Grad (!) kühler als am Samstag, als es tropische 36 Grad Celsius im Schatten hatte.



Zur Erinnerung: Die Punktwertung im Sprint ist 12-9-7-6-5-4-3-2-1, die Top-9 bilden zudem die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen.

Polesetter und Samstag-Sieger Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) stürmte beim Erlöschen der Startampel in Führung, dem Italiener folgten Andrea Iannone, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, Danilo Petrucci und Michael van der Mark in die erste Kurve.

In Kurve 4 verbremste sich Razgatlioglu, Bulega sowie Iannone hatten sehr viel Glück, dass sie vom Weltmeister nicht torpediert wurden. Um einen Unfall zu vermeiden, fuhr Bautista ebenfalls geradeaus. Davon unabhängig räumte Nagashima Garrett Gerloff ab.



Eine halbe Runde später stürzte Bautista bei seiner Aufholjagd und war damit endgültig aus dem Rennen, während Razgatlioglu auf Platz 17 fuhr.

Nach drei Runden lagen Bulega und Iannone an der Spitze bereits 2,5 sec vor Petrucci und Redding, dann folgten Locatelli sowie die Lowes-Brüder. Xavi Vierge bekam wegen unverantwortlicher Fahrweise eine Long-lap-Strafe aufgebrummt.



Zur Halbzeit lag Toprak auf Platz 14, zum rettenden neunten Platz fehlten ihm 5 sec.

Während Bulega und Iannone durch 1,8 sec getrennt an der Spitze fuhren, stritten Petrucci und Redding um den dritten Platz, den Danilo gegen den Engländer aus dem deutschen Team MGM Bonovo erfolgreich verteidigen konnte.



Sam Lowes (Marc VDS Ducati) eroberte als Fünfter sein bestes Ergebnis in der Superbike-WM. Es folgen: 6. Locatelli (Yamaha), 7. Alex Lowes (Bimota), 8. Yari Montella (Ducati), 9. Bassani (Bimota).



Das BMW-Duo Razgatlioglu und van der Mark kam auf den Positionen 12 und 14 ins Ziel.