SBK-Rookie Zaqhwan Zaidi: Viele Hürden, wenig Speed

Für Zaqhwan Zaidi war das Superbike-Meeting auf Phillip Island ein Sprung ins eiskalte Wasser. Der bedauernswerte Petronas-Honda-Pilot hatte keine realistische Chance, sich für den Saisonauftakt zu qualifizieren.

Weniger vorbereitet als Zaqhwan Zaidi konnte ein Rookie nicht sein. Als der Malaysier für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island eintraf, hatte er keinen einzigen Test mit der Petronas Honda absolviert und kannte kein Mitglied seiner Crew. Denn Zaidi wurde erst am 10. Januar von Midori Moriwaki als Teamkollege von Tarran Mackenzie bestätigt. Seine Teilnahme an den Tests in Jerez und Portimão scheiterte am fehlenden Visum, aus dem gleichen Grund traf er mit Verspätung beim offiziellen Dorna-Test in Australien ein und verpasste den ersten Tag. Tag 2 war nach einem Sturz auf der ersten Runde mit der CBR1000RR-R ebenso für die Katz.

Es war keine Überraschung, dass der Malaysier im ersten Training 8 sec Rückstand auf die Bestzeit hatte und auch 2,7 sec auf den vorletzten, seinen Teamkollegen Tarran Mackenzie. «Mein erstes SBK-Training überhaupt war natürlich hart. Ich habe den Test verpasst und musste direkt auf die Piste, um schnelle Zeiten zu fahren. Aber ich glaube, dass wir uns Runde für Runde und Sitzung für Sitzung verbessern können. Mit den Rundenzeiten war ich nicht zufrieden, aber es gab bereits Verbesserungen zwischen FP1 und FP2. Ich muss daran arbeiten, das Motorrad, die Reifen und die Arbeitsweise meines Teamchefs zu verstehen, aber wenn mein Team und ich weiterhin gut zusammenarbeiten, bin ich zuversichtlich, dass wir einige gute Schritte machen können. Phillip Island ist auch neu für mich - es ist eine einzigartige Strecke und nicht einfach zu interpretieren. Es gibt also eine Menge zu lernen.

Tatsächlich steigerte sich der 29-Jährige schrittweise, doch noch in der Superpole verpasste er in 1:34,445 min die 105-Prozent-Hürde um 1,2 sec und wurde von den Rennen ausgeschlossen. «Das war nicht die Rundenzeit, die ich erwartet habe – garantiert kann ich es besser, aber ich brauche Zeit, um das neue Motorrad und die neuen Reifen zu verstehen. Das Superpole-Format ist auch eine neue Herausforderung für mich, denn ich habe nur Zeit, um ein paar schnelle Runden zu fahren. Ich habe in jeder Sitzung Fortschritte gemacht, was vielversprechend ist, es war aber nicht genug», bedauerte Zaidi. «Ich bin enttäuscht, dass ich bei meinem ersten WM-Lauf nicht antreten konnte, aber ich werde mein Bestes geben, um mich zu konzentrieren und hart zu arbeiten.»

Hoffnungsschimmer für den Petronas-Piloten: Er hat erst einen halben von insgesamt zehn erlaubten Testtagen verbraucht. Sofern es ihm Teamchefin Midori Moriwaki ermöglicht, kann er 2025 noch reichlich testen. «Das Niveau der Konkurrenz ist hier sehr hoch und ich muss akzeptieren, dass es Zeit und Mühe kostet, sich anzupassen und dorthin zu kommen, wo wir sein wollen», weiß Zaidi. «Ich muss einfach weiter daran arbeiten, meine Fahrweise zu verbessern, mein Training zu intensivieren und mich so gut wie möglich auf das nächste Meeting vorzubereiten.»

Das zweite Saisonmeeting findet vom 28. bis 30. März in Portimão statt – für Zaidi ausgerechnet auf einer der anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender.