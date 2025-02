Augusto Fernández: Yamaha-R1-Test vor Superbike-Debüt

Als Ersatz von Rekordweltmeister Jonathan Rea wird Augusto Fernández in Portimão sein Debüt in der Superbike-WM geben. Der offizielle MotoGP-Testfahrer von Yamaha wird zur Vorbereitung einen Test mit der R1 absolvieren.

SPEEDWEEK.com berichtete bereits am Samstag, dass Augusto Fernández beim Superbike-Meeting in Portimão für den verletzten Jonathan Rea einspringen wird. Der Nordire war beim Phillip-Island-Test per Highsider gestürzt und brach sich dabei den linken Fuß. Der Yamaha-Werkspilot wurde bereits in Belfast operiert.

Fernández verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere im GP-Fahrerlager und fuhr im vergangenen Jahr im MotoGP-Team von GASGAS. In diesem Jahr ist er bei Yamaha als MotoGP-Testfahrer im Einsatz.

Doch dem Madrilenen ist das Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft nicht gänzlich fremd. 2015 fuhr er die mittlerweile abgeschaffte Superstock-600-Serie, die er als Vierter beendet hatte. Erst danach wechselte er in die spanische Moto2-Serie und von dort in die Weltmeisterschaft.

Vor seinem Debüt in der Superbike-WM wird er am zweitägigen Test auf der portugiesischen Rennstrecke teilnehmen. Dort wird er auch erstmals auf die Pata Maxxus-Crew des sechsfachen Weltmeisters treffen. «Zunächst möchte ich Jonathan Rea gute Besserung wünschen und mich bei Yamaha für diese Gelegenheit bedanken», sagte der 27-Jährige. «Das wird meine erste Rennerfahrung mit der R1 sein, aber auch mit der Superbike-Kategorie. Ich kann es kaum erwarten, zum Test nach Portimão zu kommen, um etwas Zeit auf dem Motorrad zu verbringen und zu sehen, wie es sich anfühlt.»

Interessant: Fernandez musste zu seinem Feuerwehreinsatz nicht überredet werden. «Wir haben mit Augusto und Yamaha Motor Racing über die Möglichkeit gesprochen, dass er für Jonathan einspringen könnte – und er war sehr interessiert daran», verriet Yamaha-Manager Niccolo Canepa. «Er ist mit der Strecke vertraut und da der Test vor dem Rennen angesetzt ist, können wir ihm vor dem Event Streckenzeit mit der R1 im Superbike-Trimm geben. Wir freuen uns darauf, Augusto im Team und im Superbike-Fahrerlager willkommen zu heißen.»