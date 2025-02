Sam Lowes beim SBK-Auftakt fast so schnell wie Bulega

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island lieferte Sam Lowes eine solide, aber wenig gewürdigte Performance ab. Die Rundenzeiten des Marc VDS Ducati-Piloten waren gut für Top-3-Ergebnisse.

Sam Lowes agierte beim Superbike-Auftakt in Australien eher unauffällig, dennoch waren die zehnte, fünfte und sechste Position eine Steigerung zu seiner Rookie-Saison 2024, als der Marc VDS-Pilot als 13., Achter und Siebter die Ziellinie kreuzte.



Angesichts der Ducati-Dominanz auf Phillip Island hatte man jedoch – vor allem im ersten Lauf – mehr erwartet – Lowes selbst auch. «Eine Top-10-Platzierung zu Beginn des Jahres ist ein solides Ergebnis – aber ich will nicht lügen, ich wollte mehr», betonte der 34-Jährige. «Nach dem Boxenstopp war mein Tempo wirklich schnell, und ich konnte die zweitschnellste Rennrunde fahren und eine Pace vorlegen, die so konkurrenzfähig war wie die der Spitzengruppe. Aber im ersten Teil des Rennens war das schwierig, weil ich kein Gefühl für die Front hatte.»

Zur Erinnerung: Auch Andrea Iannone klagte im ersten Rennen am Samstag über fehlenden Grip. Beim Italiener war aber der Hinterreifen betroffen.



Lowes ergänzte: «Ich war froh, dass wir ein paar ordentliche Punkte eingefahren haben, aber wir wissen, dass wir mit unserem Paket einen besseren Job machen können. Die zweitschnellste Runde des Rennens zu fahren, gab mir auf jeden Fall viel Selbstvertrauen, denn es zeigt, dass wir das Potenzial haben.»

Am Sonntag zeigte Lowes eine starke Performance und wurde im Superpole-Race nur 0,5 sec hinter dem Dritten guter Fünfter. Im zweiten Rennen kämpfte der Ducati-Pilot in einer großen Gruppe um Platz 5 und wurde 0,088 sec hinter Danilo Petrucci Sechster. «Das war ein wirklich guter Sonntag für mich und das Team. Ich sagte, dass wir das Potenzial haben und genau das haben wir bewiesen», sagte Lowes zufrieden. «Das Superpole-Race hat Spaß gemacht. Es gab einige gute Überholmanöver und es fühlte sich einfach gut an, wieder an der Spitze mitzukämpfen. Es wäre schön gewesen, Petrucci in Rennen 2 aufzuhalten, aber zwei Top-6-Platzierungen sind eine gute Art, die neue Saison zu beginnen.»

Lowes ist für den weiteren Saisonverlauf zuversichtlich. «Ich habe das Gefühl, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht haben», meinte der Engländer zufrieden. «Das Team arbeitet mit mehr Erfahrung besser zusammen und diese Ergebnisse geben uns eine starke Basis, auf der wir im weiteren Verlauf der Saison aufbauen können. Es ist immer gut, die erste Runde mit soliden Punkten zu verlassen, vor allem auf einer Strecke wie Phillip Island, wo es nie einfach ist.»