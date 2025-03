Andrea Locatelli (Yamaha): Schwierige Entscheidungen 17.03.2025 - 12:02 Von Kay Hettich

© Yamaha Andrea Locatelli

Für den Superbike-Test in Portimão brachte Yamaha neue Teile mit. Werkspilot Andrea Locatelli hat die Qual der Wahl, in welcher Konfiguration er am Rennwochenende mit der R1 antreten will.