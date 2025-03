Andrea Iannone (Ducati): «Werde besser sein als 2024»

Als es beim Portimão-Test um die schnellsten Rundenzeiten ging, hielt sich Andrea Iannone vornehm zurück. Für das Superbike-Meeting in zwei Wochen rechnet sich der Go Eleven Ducati-Pilot dennoch viel aus.

Auch der zweite Wintertest in Portimão war von Regen beeinträchtigt. Am Freitag war die Strecke erst am Nachmittag trocken, am Samstag unterbrach ein Regenschauer in der Mittagszeit für einige Stunden den Testbetrieb. Außerdem war es kühl und windig. Weil das Meeting in Portimão in diesem Jahr bereits Ende März stattfindet, 2024 aber im heißen August, werden für den Europaauftakt der Superbike-WM 2025 ähnliche Bedingungen erwartet.

Beim Test hielt sich Andrea Iannone auffällig zurück. Der frühere MotoGP reihte sich am ersten Tag in 1:42,074 min als Zwölfter ein. Trotz Steigerung um 0,5 sec am Samstag fiel der Ducati-Privatier um zwei Positionen zurück und lag fast 2 sec hinter der Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) – selbst Rea-Ersatz Augusto Fernandez (Yamaha) beendete den Test mit einer besseren Rundenzeit.

«Wir haben immer unter Rennbedingungen gearbeitet, ohne nach der schnellsten Runde zu streben. Und wir haben auch nur eine Reifenmischung verwendet, was einen Vergleich mit den anderen Fahrern auf der Strecke schwierig macht», erklärte Iannone. «Wir haben interessante Daten gesammelt, sowohl in Bezug auf die Abstimmung als auch auf die Elektronik. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um uns auf das Rennwochenende vorzubereiten. Ich bin entspannt: Ich weiß, was wir benötigen, und ich denke, wir können in Portimão in einer besseren Verfassung ankommen als im letzten Jahr.»

Das ist eine Ansage: Im zweiten Lauf 2024 brauste Iannone als Vierter über den Zielstrich!