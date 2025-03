ROKiT BMW: Deutliche Fortschritte beim Portimão-Test

Um beim Europaauftakt der Superbike-WM 2025 in Portimão wieder um Siege kämpfen zu können, organisierte BMW in der vergangenen Woche einen zweitägigen Test auf der anspruchsvollen Piste. Mit Erfolg.

BMW hatte nicht damit gerechnet, dass man mit dem neuen Homologationsmodell alle Zugeständnisse verlieren würde. Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu konnte auf Phillip Island ohne diese technischen Features zwar halbwegs mithalten und holte im ersten Lauf einen zweiten Platz, musste dafür aber ein hohes Risiko eingehen. Im Superpole-Race verbremste sich der Weltmeister in Kurve 1 und wurde nur 13. Im letzten Rennen schied er unmittelbar nach dem Boxenstopp mit einem Defekt aus, zuvor belegte er die fünfte Position.

Der Portimão-Test am Freitag und Samstag vergangener Woche war daher eine gute Gelegenheit für BMW, den bestmöglichen Kompromiss für die Abstimmung der 2025er M1000RR zu finden. Dass das Wetter an beiden Tagen nicht komplett mitspielte, war ein kleiner Wermutstropfen.

«Trotzdem fuhren unsere Fahrer jeweils etwa 50 Runden am Tag – wir können nicht allzu enttäuscht darüber sein», erklärte ROKiT-Teammanager Shaun Muir, der den Test in Portimão organisiert hatte. «Mit nur drei produktiven Testtagen im Winter waren diese beiden Tage eine wichtige Erweiterung dieser Arbeit. Das Team hat deutliche Fortschritte gemacht, und wir sehen bei beiden Fahrern ein wachsendes Vertrauen. Zwei Wochen vor dem Rennen haben wir das Gefühl, dass wir eine solide Basis haben, auf der wir aufbauen können und in einer viel stärkeren Position in das FP1 gehen.»

Hinsichtlich der schnellsten Rundenzeit beeindruckte Weltmeister Toprak Razgatlioglu in 1:39,592 min und war damit schneller als Runden- und Pole-Rekord. Wichtiger war aber die Performance des 28-Jährigen im Renntrimm.

«Toprak konzentrierte sich auf die Wiederherstellung seiner Basisabstimmung und fand schnell eine starke Rennpace, während er sein Set-up verfeinerte. Sein Long-Run über zehn Runden gehörte zu den konstantesten, die wir mit diesem Paket gesehen haben», verriet Muir. «Michael hatte einen soliden Test, bei dem er sich durch eine Liste von Set-up-Punkten arbeitete und stetige Fortschritte machte.»