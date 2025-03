Sam Lowes (Ducati): «Für Portimão positiv gestimmt»

Mit drei Top-10-Ergebnissen lieferte Sam Lowes auf Phillip Island sein bisher bestes Ergebnis seit seinem Wechsel in die Superbike-WM ab. Der MarcVDS-Ducati ist überzeugt, dass er auch in Portimão glänzen wird.

Auch wenn der Speed von Sam Lowes immer wieder durchblitzte, war die Rookie-Saison des Engländers in der Superbike-WM von zahlreichen Stürzen und Verletzungen geprägt. Mit einem Jahr Erfahrung startete der Ducati-Privatier auf Phillip Island weitaus besser in die neue Saison: Mit den Plätzen 10, 5 und 6 fuhr Lowes in jedem Rennen in die Punkte und erreichte ganz nebenbei sein bisher bestes Einzelergebnis.

So soll es weitergehen. «Ich bin sicher, dass wir auf unsere starke erste Runde auf Phillip Island aufbauen können und in Portimão konkurrenzfähig sein können», sagte der Marc VDS-Pilot nach dem zweitägigen Test auf der portugiesischen Piste. «Leider konnten wir wegen des Wetters nicht so viele Runden drehen wie geplant, aber die Arbeit auf der Strecke war sehr positiv. Wir konnten zwar keinen Long-Run und auch keine schnelle Runde fahren, aber wir haben es geschafft, das Set-up für das Rennwochenende besser abzustimmen.»

Der 34-Jährige ließ sich 1:40,928 min als schnellste Runde notieren. «Meine Pace auf Rennreifen ist ziemlich okay. Wir müssen uns noch in einigen Bereichen verbessern, aber die Dinge sehen vor dem Rennwochenende positiv aus, und ich habe das Gefühl, dass wir einen guten Job machen können», betonte Lowes. «Ich habe das Gefühl, dass wir einen guten Test gemacht und gut analysiert haben, was wir brauchten, und von hier aus können wir immer noch viel aus den Daten und dem Videomaterial lernen.»