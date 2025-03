Yari Montella (Ducati) rätselt über Pirelli-Reifen

Die größere Auswahl an Reifen ist eine der größten Herausforderungen von Superbike-Rookie Yari Montella. Beim zweitägigen Test in Portimão ist der Ducati-Pilot nur einen kleinen Schritt vorwärtsgekommen.

Nach drei Jahren Supersport-WM stieg Yari Montella für dieses Jahr in die Superbike-Kategorie auf. Beim Saisonauftakt in Australien stürzte der Italiener im ersten Lauf in Runde 1, überzeugte aber am Sonntag mit einem achten und neunten Platz.

Das größte Problem bei der Umstellung auf die Ducati V4R entpuppte sich nicht etwa die immense Leistung oder die ausgefeilte Elektronik, sondern das Handling mit den diversen Reifenmischungen von Einheitslieferant Pirelli.

Beim Portimão-Test versuchte der 25-Jährige, sich weiter an die neue Klasse zu gewöhnen.



«Der Test verlief sehr positiv», meinte Montella. «Wir haben gute Arbeit geleistet, ein gutes Gefühl für das Motorrad entwickelt und konnten das, was wir in Australien begonnen hatten, fortsetzen. Wir konnten einen Longrun testen und unsere Konstanz und Speed im Renntrimm bestätigen.»

Montella gelang am zweiten Testtag in 1:41,143 min eine solide Rundenzeit.



«Ein Aspekt, an dem wir noch arbeiten müssen, ist die optimale Nutzung von neuen Reifen», gab der Italiener zu. «Mir fehlt noch das Verständnis dafür, in welchen Bereichen ich das volle Potenzial ausschöpfen kann. Wir hatten geplant, am Nachmittag einige Tests zu absolvieren, aber der Regen hat uns daran gehindert. Jetzt werden wir die Daten der anderen analysieren, um zu verstehen, wo sie mit dem neuen Reifen mehr Gas geben können, und versuchen, uns auch in diesem Bereich zu verbessern.»