Bimota zuversichtlich: «Gute Aussichten für Portimão»

Der Saisonauftakt in Australien war für Bimota etwas enttäuschend, doch nach dem Test in Portimão sieht es für das Superbike-Meeting in Portugal weitaus besser aus.

Für Phillip Island hielt man bei Superbike-Rückkehrer Bimota hinter vorgehaltener Hand Podestplätze für möglich, doch Platz 7 im Superpole-Race durch Alex Lowes war das beste Finish. Die Hoffnungen auf das erste Top-3-Finish der neuen KB998 ruhen nun auf dem zweiten Saisonmeeting.

Beim Test in Portimão am Freitag und Samstag vergangener Woche – zwei Wochen vor dem zweiten Saisonevent auf derselben Piste – fuhr Lowes in 1:40,359 min die drittbeste Zeit, ohne dafür einen Qualifyer zu verwenden.



«Wir haben keine weichen Reifen verwendet, weil wir am Rennwochenende ohnehin keinen SCQ verwenden dürfen», erklärte Pere Riba, Crew-Chief vom Engländer. «Wir sind unsere Rundenzeiten mit einem Rennreifen gefahren, was positiv ist.»

Bimota steckt noch mitten in der Entwicklung des neuen Superbikes, gleichzeitig diente der Test zur individuellen Vorbereitung auf das Meeting.



«Fast jeder war bei dem zweitägigen Test dabei und so konnte man Vergleiche mit allen Konkurrenten, Herstellern und Fahrern anstellen», sagte der ehemalige Rennfahrer weiter. «Das Beste war, dass wir mehr Zeit hatten, um einige Dinge zu testen, die nach Australien und den Wintertests geplant waren. Mit diesem Motorrad haben wir noch viele Dinge zu tun, aber wir werden sie Schritt für Schritt umsetzen. Alex hat das Gefühl, dass wir uns in einigen Bereichen wesentlich verbessert haben, aber das muss sich natürlich am Rennwochenende bestätigen. Definitiv haben wir eine gute Ausgangsposition für das Rennwochenende in Portimão.»