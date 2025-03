Álvaro Bautista (Ducati) glücklich: Das Gefühl stimmt

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 in Portimão büßte Álvaro Bautista 0,7 sec ein, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Ducati-Werkspilot fühlt sich bereit, BMW-Star Toprak Razgatlioglu herauszufordern.

Ein Sturz im Superpole-Race verhagelte Álvaro Bautista beim Superbike-Auftakt in Australien die Bilanz, mit den Plätzen 3 und 2 in den Hauptrennen bewies der Spanier aber, dass mit ihm in diesem Jahr wieder zu rechnen ist.

Zur Erinnerung: Der zweifache Superbike-Weltmeister haderte 2024 lange mit der neu eingeführten Gewichtsregel, weshalb an seiner Ducati V4R bis zu sieben Kilogramm Ballast montiert wurden. Über den Winter arbeitete der 40-Jährige deshalb intensiv an einer geänderten Abstimmung – und die scheint sich auch in Portimão zu bewähren!

«Nach Australien habe ich angefangen, wieder Vertrauen aufzubauen, und wir haben gute Fortschritte gemacht», freute sich Bautista. «Wir haben hier mit dem Set-up von Phillip Island begonnen und nur minimale Änderungen vorgenommen. Das Gefühl war sofort ausgezeichnet, und ich konnte schon im ersten Training pushen. Ansonsten haben wir uns aber auf die Rennabstimmung konzentriert, gerade hinsichtlich der Reifen. Am Vormittag haben wir den SC0 ausprobiert, aber der Verschleiß war ziemlich hoch. Der neue Entwicklungsreifen verhielt sich im FP2 dagegen viel besser. Ich fühlte mich ähnlich gut wie in Australien, was für mich das Wichtigste ist.»

In 1:40,706 min beendete der 63-fache Superbike-Sieger die freien Trainings als Fünfter. Auf den überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) büßte Bautista 0,7 sec ein.

«Ich glaube, Toprak hatte im vergangenen Jahr etwas mehr Spielraum», fiel dem Spanier auf. «Er war aber beim Portimão-Test sehr schnell und auch im zweiten Training, nachdem er im FP1 wohl ein technisches Problem hatte. Ohne Zweifel wird er sehr stark sein und scheint allen anderen einen Schritt voraus zu sein. Aber Rennen sind immer eine andere Geschichte und wer weiß, wie es läuft. Ich fühle mich hier auf jeden Fall besser als 2024.»