Andrea Iannone (4./Ducati): Schnell mit alten Reifen

Obwohl Andrea Iannone beim Portimão-Test keine überragenden Rundenzeiten gefahren war, gab sich der Ducati-Privatier zuversichtlich für das Superbike-Meeting. Als Vierter am Freitag bestätigte der Italiener seine Ansage.

Fast zwei Sekunden hatte Andrea Iannone beim Portimão-Test Mitte März auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) eingebüßt und lag damit lediglich auf Platz 14 der 21 anwesenden Superbike-Piloten (inkl. Testfahrer). Aber der Go Eleven Ducati-Pilot verzichtete bewusst auf einen schnellen Versuch, zumal das Wetter an beiden Testtagen nicht ideal war.

Auch am ersten Trainingstag am Rennwochenende auf der portugiesischen Piste hielt sich der frühere MotoGP-Pilot zunächst zurück und glänzte erst in der Schlussphase des zweiten Trainings mit einer ordentlichen Runde. In 1:40,595 min belegte Iannone in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 4, trotz eines Sturzes in Kurve 5.



«Im Vergleich zum vergangenen Jahr war das viel besser», schmunzelte Iannone im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In Portimão ist es wichtig, ein gutes Gefühl zu haben. Wenn das Gefühl stimmt, funktioniert auch dein Motorrad, ansonsten nicht. Es kommt also auf das Paket von Bike und Fahrer an. Viele Fahrer haben zwischendurch neue Reifen, auch den SCX, verwendet – wir nicht. Wir sind die gesamte Session mit einem Satz gefahren. Ich bin 1:40,5 min mit Reifen gefahren, die schon zwölf Runden auf dem Buckel hatten.»

Auffällig am Freitag: Neben zwei BMW befinden sich sieben Ducati in den Top-9. Iannone möchte sich am Samstag an den besten orientieren.



«Wir haben zwar Daten vom vergangenen Jahr, aber alle sind besser geworden. Also werden wir uns die Daten der Werksfahrer anschauen, denn sie sind die schnellsten Ducati-Piloten», erklärte der 35-Jährige. «Wir werden versuchen, für Samstag ein paar Dinge zu verbessern. Grundsätzlich denke ich, dass wir nicht weit weg sind.»