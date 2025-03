Michael van der Mark (3.): «Okay, wenn nur BMW vorne»

Platz 1 für Toprak Razgatlioglu, ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark Dritter: BMW zeigte beim Europa-Auftakt der Superbike-WM in Portimao einen starken Freitag. Wie der Niederländer diese Leistungen beurteilt.

Mit sieben Fahrern in den Top-9 zeigte Ducati in den beiden freien Trainings am Freitag in Portimao eine tadellose Performance, doch die BMW-Piloten Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark versalzten ihnen als Erster und Dritter die Suppe.

«Jetzt ist es ein BMW-Cup», grinste van der Mark in Anspielung auf die Äußerungen seines Teamkollegen in Australien, der nach den Rennen auf Phillip Island von einem Ducati-Cup sprach. «Toprak hat hier eine bessere Pace als alle anderen, das war schon im Test so. Unser Paket funktioniert auf dieser Strecke sehr gut, mir gehen schnelle Rundenzeiten leicht von der Hand, weil das eine meiner Lieblingsstrecken ist. Wenn es so läuft, dann kannst du dich auf andere Dinge fokussieren.»

In Australien und am ersten Tag in Portimao gaben Ducati und BMW den Ton an. Ist das die Story dieses Jahres, fragte SPEEDWEEK.com beim Treffen mit dem Niederländer nach.



«Ob es das ganz Jahr so sein wird, lässt sich noch nicht sagen», überlegte van der Mark. «Aber im Moment ist das die Realität. Alle machen stete Fortschritte – ich bin mir sicher, dass alle entwickeln. Jeder will mehr Hersteller an der Spitze sehen, für mich ist es aber auch okay, wenn dort nur BMW fahren. Inzwischen sind alle auf einem so hohen Level, dass es sehr schwierig ist, einen großen Schritt zu machen. Du kannst zum Beispiel mit einem Concession-Teil nicht einfach 0,4 sec finden, so einfach ist es nicht. Aber es gibt viele clevere Leute im Fahrerlager, die anderen werden aufholen.»