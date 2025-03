Toprak Razgatlioglu: «Die Fans wollen Action sehen»

Das erste freie Training der Superbike-WM in Portimao verpasste BMW-Star Toprak Razgatlioglu wegen Problemen an seiner M1000RR. Im FP2 hielt er die Ducati-Streitmacht in Schach und sorgte für die Freitags-Bestzeit.

Es ist erstaunlich, wie der zweifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu ruhig bleibt, wenn Schwierigkeiten auftreten. Der Türke verpasste im Autodromo do Algarve das gesamte erste freie Training am Freitagvormittag, weil die Elektronik an seiner BMW zickte. «Ich bremste Kurve 1 stark an, das Hinterrad blockierte gleich und ich fuhr geradeaus», schilderte der Red-Bull-Athlet. «Ich kehrte an die Box zurück und sie änderten etwas, das Bike fühlte sich aber auch anschließend seltsam an. Es hatte etwas mit der Gasannahme und der Verbindung zur Elektronik zu tun.»

Bis zum FP2 waren die Probleme an der M1000RR gelöst und der Weltmeister sorgte mit 0,299 sec Vorsprung auf WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) für die Bestzeit.

Mit 1:39,995 min war er zwar um über 4/10 sec langsamer als bei den Tests in Portimao Mitte März, es war aber auch wärmer. «Wäre ich das FP1 gefahren, wären unsere Fortschritte eventuell größer gewesen», urteilte Razgatlioglu in kleiner Medienrunde. «Im FP2 konzentrierte ich mich auf den neuen Hinterreifen, den ich mag. Problematisch ist nur, dass wir die Abstimmung des Motorrads an ihn anpassen müssen. Bei heißen Bedingungen müssen wir auch die Motorbremse modifizieren, aber das ist immer so. Ich fühle mich gut, ich mag diese Strecke. Zufrieden bin ich nicht, aber wir haben noch etwas in der Hinterhand.»

Toprak geht davon aus, dass er es an diesem Wochenende mit der geballten Ducati-Macht aufnehmen und Rennen gewinnen kann. Am Freitag sahen wir in den Top-9 neben den beiden BMW-Piloten ausschließlich Ducati-Fahrer!

«Nico ist schnell und stark», sagte der 57-fache Laufsieger über seinen vermeintlich härtesten Gegner. «Welche anderen Fahrer ums Podium kämpfen können, lässt sich noch nicht sagen. Die Strecke hier ist wie eine Achterbahn, einige Fahrer gehen ans Limit und leisten gute Arbeit. Das ist eine schwierige Piste, ich kam hier immer gut zurecht, auch mit der Yamaha. Schwierig wird es für alle, wenn es heiß ist. Bei heißen Bedingungen funktionieren die Ducati immer gut, bei den anderen Marken ist das nicht so. Ich fühlte mich am Freitag nicht so gut wie im Test, aber das war mir klar. Bei Hitze funktioniert das Motorrad nicht so, wie es im Test war. Ich hoffe, dass am Samstag viele Marken an der Spitze kämpfen können. Die Fans schauen sich die Rennen an, weil sie Action sehen wollen. Hoffentlich kämpfen wir in jeder Runde.»