Nicolo Bulega (Ducati): «Dann ist es ein BMW-Cup»

Zwei BMW in den Top-3, sieben Ducati in den Top-9: Die Kräfteverhältnisse am Trainings-Freitag der Superbike-WM in Portimao waren eindeutig. WM-Leader Nicolo Bulega (2.) gab Toprak Razgatlioglu ordentlich Contra.

Nach dem Saisonstart der Superbike-WM in Australien sprach Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (BMW) von einem «Ducati-Cup». Werksfahrer Nicolo Bulega hatte alle drei Rennen souverän gewonnen, von insgesamt 18 Top-6-Platzierungen gingen 16 an Fahrer auf einer Panigale V4R.

Am Trainings-Freitag in Portimao präsentierte sich uns ein modifiziertes Bild: Mit Razgatlioglu an der Spitze und ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark schafften es zwei BMW-Fahrer in die Top-3, in den Top-9 platzierten sich aber sieben Ducati-Piloten!

«Von Toprak sind wir weit entfernt, wir kommen ihm gegenüber dem Test aber näher und mein Gefühl für das Motorrad hat sich verbessert», hielt Bulega nach seinem zweiten Platz am Freitag und 0,299 sec Rückstand auf den Türken fest. «Unsere Rennpace ist nicht so schlecht.»

Auf Razgatlioglus Äußerungen nach Australien hatte der Italiener auch eine Antwort: «Die Ducati ist ein sehr gutes Motorrad, es fährt aber nicht von allein. Du brauchst auch den richtigen Fahrer dafür. Toprak ist ein unglaublicher Fahrer, sehr talentiert, er machte BMW wieder zu einem Sieger. Ich ziehe meinen Hut vor ihm, was er leistet. Aber nicht jeder kann eine Ducati sehr schnell fahren. In Australien kamen verschiedene Dinge zusammen: Das ist meine Lieblingsstrecke und die Ducati ist dort immer schnell. Das war die perfekte Kombination. In Portimao sehen wir nicht die gleiche Geschichte wie in Australien, ich war weder im Test noch am Freitag der Schnellste. Wenn Toprak hier alle Rennen gewinnt, dann werde ich sagen, dass das ein BMW-Cup ist.»

Bulega abschließend: «Wir wissen, dass Toprak auf dieser Strecke erstaunlich ist. Wenn wir ihn hier schlagen können, dann ist das sehr gut für die restliche Meisterschaft. Das ist seine Lieblingsstrecke, hier mit ihm mitzuhalten, ist sehr schwierig. Wir leisten gute Arbeit und konnten uns im FP2 deutlich verbessern. Ich würde gerne mit ihm kämpfen, im Moment glaube ich aber nicht, dass das möglich sein wird.»