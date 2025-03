Toprak in der MotoGP: Den WM-Leader ließe das kalt

Immer wieder wird Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit der MotoGP in Verbindung gebracht, zuletzt am vergangenen Mittwoch. Wie WM-Leader Nicolo Bulega den Verlust seines härtesten Gegners beurteilen würde.

Am Mittwoch verkündeten mehrere Websites, Toprak Razgatlioglu hätte mit Honda einen Vertrag für die MotoGP-WM 2026 unterschrieben. Beim Treffen mit SPEEDWEEK.com stellte der Türke in Portugal klar, was an diesen Meldungen dran ist.



«Das ist nicht wahr, aber lustig», meinte Toprak. «Ich habe sehr gelacht, sogar mein Bruder hat mich angerufen. Ich habe auch ihm gesagt, dass das nicht wahr ist. Ich weiß nicht, wer das verbreitet hat.»

Auch Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega, der nach den ersten drei Rennen des Jahres ungeschlagen ist, hat Notiz davon genommen. Der Italiener stellte unmissverständlich klar: «Mich kümmert das nicht viel, das ist seine Karriere, nicht meine. Für mich ist es sehr gut, Toprak hier zu haben. Weil er sehr talentiert und immer sehr schnell ist, er hält den Level sehr hoch. Manchmal, wenn ich Zweiter bin, ist Toprak Erster. Er treibt mich an, mich zu verbessern. Geht er in die MotoGP, wäre das unter diesem Gesichtspunkt schlecht. Aber wenn ich dann Erster bin, ist das nicht schlecht.»

Sind Siege mehr wert, wenn sie Bulega gegen Champions wie Razgatlioglu, Alvaro Bautista oder Jonathan Rea erzielt, fragte SPEEDWEEK.com.



«Nach vielen Jahren könnte man so etwas auch Johnny fragen», meinte Bulega. «Aber nein, er hat sechs Titel gewonnen. Und nicht, weil er keine Gegner hatte, sondern weil er der Schnellste war. Jede Zeit schreibt ihre eigenen Geschichten. Meisterschaften gewinnt, wer stärker als die anderen ist.»



Sieht der dreifache Weltmeister Alvaro Bautista Razgatlioglu 2026 in der MotoGP? «Nein», kam nach 0,5 Sekunden die Antwort.