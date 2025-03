Nicolò Bulega (Ducati): «Abbruch hat Toprak geholfen»

BMW-Star Toprak Razgatlioglu erwies sich beim Superbike-Meeting in Portimão als eine zu harte Nuss, mit drei zweiten Plätzen bestätigte sich Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega jedoch als dessen stärkster Herausforderer.

Was sich schon beim Portimão-Test Mitte März angedeutet hatte, bestätigte sich am Rennwochenende. Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) waren die dominierenden Piloten. Alle drei Rennen waren umkämpft und endete mit denkbar knappen Siegen für den Weltmeister – um 0,055 sec, 0,067 sec und 0,195 sec!



«Die drei Rennen waren sich sehr ähnlich», betonte der Ducati-Werkspilot gegenüber SPEEWEEK.com. «Toprak fühlte sich offenbar etwas wohler auf seinem Bike und konnte die Pace hochhalten. Ich war dagegen etwas mehr am Limit, aber ich habe alles gegeben. Mit meiner Performance an diesem Wochenende bin ich aber zufrieden. Drei solch umkämpfte Rennen geben meinem Selbstvertrauen einen Schub, denn ich habe dabei viel gelernt.»

Was anders war am Sonntag: Der zweite Lauf wurde bei Rennmitte abgebrochen und über elf Runden neu gestartet.



«Ja, die roten Flaggen haben mir nicht geholfen, denn zu diesem Zeitpunkt schien Toprak ein wenig Probleme mit dem Vorderreifen bekommen zu haben», ärgerte sich Bulega «Vielleicht irre ich mich, aber mein Eindruck war, dass die Front bei ihm mehr Bewegung hatte. Als dann der Abbruch kam, ließen praktisch alle neue Reifen montieren und das war es. Aber egal, Toprak ist in Portimão immer stark und ich bin glücklich, ihn herausfordern zu können.»

Mit drei dritten Plätzen schnitt Bulega beim Europaauftakt dennoch deutlich besser ab, als Razgatlioglu beim Dreifach-Sieg des Italieners in Australien. Entsprechend souverän führt der 25-Jährige mit 111 Punkten die Gesamtwertung an; der BMW-Pilot folgt mit 82 Punkten als WM-Zweiter.



«Man darf nicht vergessen, dass es erst meine zweite Saison ist und ich noch viel zu lernen habe», sagte der WM-Leader. «Toprak ist viel länger dabei und hat viel Erfahrung mit dieser Art von Rennen. Ich werde es beim nächsten Meeting wieder versuchen.»