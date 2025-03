Portimão, Lauf 2: Hattrick für BMW-Star Razgatlioglu

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2025 in Portimão wurde nach einem Sturz abgebrochen und neu gestartet. Den Sprint über elf Runden gewann BMW-Star Toprak Razgatlioglu nach einem harten Fight mit Nicolò Bulega (Ducati).

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) belegten zwar weiterhin die vordersten Plätze, die erste Reihe wurde nun aber von Álvaro Bautista (Ducati) ergänzt. Weil es Dominique Aegerter (Yamaha) nicht in die Top-9 schaffte, musste der Schweizer von Platz 10 in das zweite Hauptrennen starten.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit herrlich – Sonnenschein bei einem wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen waren 23 Grad Celsius aber minimal kühler als am Sonntag.

53407 Zuschauer sahen ein umkämpftes Rennen mit Razgatlioglu und Bulega als Protagonisten. Nach sieben Runden hatten die beiden Ausnahmekönner das restliche Feld um fast vier Sekunden distanziert. Der Italiener führte seit der ersten Kurve das Rennen an, der BMW-Pilot immer an seinem Hinterrad.

Als aber Jason O’Halloran zu Beginn der zehnten Runde stürzte, wurden rote Flaggen geschwenkt und der zweite Lauf abgebrochen – die Airfence in Kurve 1 musste repariert werden. Für Scott Redding war der Abbruch perfekt, denn kurz zuvor steuerte der Bonovo Ducati-Pilot mit einem Reifenschaden die Boxengasse an.

Der Restart erfolgte über elf Runden und mit dem Stand bei Abbruch. Die ersten drei Reihen bestanden aus Bulega-Razgatlioglu-Bautista, Locatelli-van der Mark-Lecuona sowie Gardner-Bassani-Petrucci. Aegerter auf Platz 12. Nicht mehr dabei waren neben dem Rea-Ersatz die bereits zuvor gestürzten Tito Rabat (Yamaha) und Xavi Vierge (Honda). Manche Piloten nutzten die Gelegenheit zum Reifenwechsel.

Erneut setzten sich Razgatlioglu und Bulega schnell vom restlichen Feld ab und lieferten sich ein hochkarätiges Rennen. Besonders die letzten drei Runden boten Rennsport vom Feinsten. Mehrfach überholten sich die beiden Werkspiloten auf der letzten Rille, ohne aber dem anderen keinen Platz zu lassen. Mit einem kleinen Vorteil ging der Weltmeister in die letzte Runde und holte sich 0,2 sec vor Bulega auch den dritten Sieg an diesem Wochenende. Um 3,5 sec geschlagen kreuzte Bautista als Dritter die Ziellinie.

Als Vierter bestätigte Andrea Locatelli die Fortschritte von Yamaha. Michael van der Mark holte mit der zweiten BMW einen guten fünften Platz.

Die beste Bimota brachte Axel Bassani auf Platz 7 ins Ziel, unmittelbar dahinter Iker Lecuona mit der besten Honda. Die Teamkollegen Alex Lowes und Xavi Vierge waren jeweils gestürzt.

Dominique Aegerter brachte im zweiten Rennen einen neunten Platz nach Hause.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Locatelli in die erste Kurve. Locatelli bremst anschließend seinen früheren Teamkollegen aus und ist Zweiter. Bautista Vierter, van der Mark Fünfter und Aegerter auf Platz 13.



Runde 1: Bulega vor Razgatlioglu und Locatelli. Iannone muss eine Durchfahrtstrafe absolvieren. Sturz Alex Lowes.



Runde 2: Razgatlioglu (2.) in 1:39,634 min mit der schnellsten Runde. In Kurve 1 bremst sich der BMW-Pilot in Führung. Bautista presst sich vorbei an Locatelli auf Platz 3.



Runde 3: Das riskante Überholmanöver von Razgatlioglu brachte Bulega nur kurz aus dem Konzept. Der Ducati-Pilot reißt die Führung wieder an sich. Lecuona führt die Kampfgruppe um Platz 6 an. Aegerter an zehnter Position.



Runde 4: Bulega 0,4 sec vor Toprak und 0,8 sec vor Bautista. Locatelli (4.) kann den Speed der Top-3 nicht mehr ganz mitgehen. Iannone steuert in aussichtsloser Position die Boxengasse an.



Runde 5: Razgatlioglu in 1:39,614 min nur noch 0,2 sec hinter Bulega. Bautista fällt dagegen zurück. Aegerter (10.) hat Sam Lowes und Yari Montella (beide Ducati) im Nacken.



Runde 6: Razgatlioglu nach einem Fehler von Bulega kurzzeitig vorn, aber der Italiener kontert sofort. Lecuona fällt hinter Petrucci und Bassani auf Platz 8 zurück.



Runde 7: Wieder Überholmanöver an der Spitze, dieses Mal setzt sich Razgatlioglu durch und bleibt vorn.



Runde 8: Toprak quetscht seine BMW aus. Auf der Geraden und Kurve tauschen sie wieder die Plätze.



Runde 9: Gardner und Aegerter kämpfen um Platz 9. Sturz Mackenzie.



Runde 10: Razgatlioglu mit einem kleinen Vorteil, aber Bulega lässt nicht locker – ein spannendes Rennen! Sturz Gardner.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista. Aegerter Neunter.