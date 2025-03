Álvaro Bautista glücklich: «Kam weiter als 3 Kurven» 30.03.2025 - 18:28 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista

Der Zwischenfall mit Scott Redding im ersten Superbike-Lauf wirkte bei Álvaro Bautista nach. Am Sonntag erzielte der Ducati-Werkspilot auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão versöhnliche Ergebnisse.