Garrett Gerloff sieht das Licht am Ende des Tunnels

Das neue Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing und Garrett Gerloff waren zuversichtlich, in der Superbike-WM 2025 starke Leistungen zeigen zu können. Beim Meeting in Portimão war vom Texaner aber nicht viel zu sehen.

Die Saison ist noch zu jung, um bereits von einer Krise zu sprechen, die ersten beiden Rennwochenenden der Superbike-WM 2025 verliefen für Kawasaki jedoch enttäuschend. In Australien erreichte Garrett Gerloff nur im zweiten Lauf das Ziel, abgeschlagen auf Platz 13. Und auch am vergangenen Wochenende in Portimão waren zwölfte Plätze in den beiden langen Rennen die besten Platzierungen – dabei beeindruckte der 29-Jährige bei den Vorbereitungstests im Winter mit einer starken Pace!

© Gold & Goose Wilkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Petrucci und Montella © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Petrucci und Bautista © Gold & Goose Bulega und Bautista © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Dass Puccetti Racing, das italienische Team organisiert in diesem Jahr den Werksauftritt von Kawasaki, auf den Portimão-Test verzichtet hatte, erschwerte Gerloff den Einstieg in das Meeting auf der anspruchsvollen Piste.



«Wir hatten etwas Pech und verpassten den größten Teil des ersten Trainings wegen eines technischen Problems. In der zweiten Session habe ich wirklich mein Bestes gegeben, aber ich hatte einfach Mühe, einen guten Rhythmus mit mir selbst, dem Motorrad und der Strecke zu finden», erklärte Gerloff nach Platz 19 am Freitag.

Als 16. der Superpole war ein ansprechendes Ergebnis im ersten Lauf kaum zu erwarten. Tatsächlich trat der US-Amerikaner in den Rennen kaum in Erscheinung und war nur in wenige Positionskämpfe verwickelt.



«Ich hatte ein ziemlich einsames Rennen. Wir versuchen unser Bestes, aber es ist schwierig, mehr Speed zu finden», stöhnte Gerloff nach dem ersten Rennen. «Am Ende des Sonntags bin ich aber viel zufriedener. Ich habe ein paar Dinge entdeckt, die ich mit dem Motorrad machen kann. Im zweiten Rennen war ich in der Lage, viel schneller zu fahren, als ich es vorher war. Das ist weiterhin nicht die Position, in der wir sein wollen, aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt das Licht am Ende des Tunnels sehen. Davor sah es schwierig aus.»

Mit nur elf Punkten aus zwei Meetings rangiert Gerloff auf Rang 16 der Gesamtwertung.