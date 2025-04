Andrea Iannone (Ducati): Frühstart, Strafe, Aufgabe

Nach den freien Trainings war Andrea Iannone für das Superbike-Meeting in Portimão noch zuversichtlich, doch die Beute war mager und ein Frühstart im zweiten Lauf setzte allem noch die Krone auf.

Obwohl Andrea Iannone beim Portimão-Test nicht mit den schnellsten Rundenzeiten auffiel, zeigte sich der Ducati-Privatier für den Europaauftakt der Superbike-WM 2025 in Portugal optimistisch. Als Vierter der freien Trainings schien diese Hoffnung berechtigt zu sein, aber ab Samstag lief es für den Italiener nicht mehr nach Plan.

Weil Iannone im FP3 bummelte und einen anderen Fahrer behindert hatte, musste der frühere MotoGP-Pilot im ersten Lauf um drei Plätze weiter hinten starten – 16 statt 13. Der siebte Platz war unter den Voraussetzungen ein solides Finish.



«Wir hatten bis zum Qualifying einige Fehler bei der Abstimmung gemacht», gab Iannone zu. «Wenn man von hinten startet, verliert man viel Zeit, aber ab der Hälfte des Rennens habe ich meinen Rhythmus gefunden und bin wieder schneller gefahren als die Fahrer vor mir. Ein siebter Platz ist immer noch ein ordentliches Ergebnis, verglichen mit den null Punkten im vergangenen Jahr, aber ich bin mir sicher, dass wir viel besser sein könnten.»

Aber im Superpole-Race gelang dem 35-Jährigen kein Finish in den Top-9, was ihm für das letzte Rennen eine bessere Startposition ermöglicht hätte. Aber im zweiten Lauf kam es knüppeldick. Zuerst fabrizierte Iannone einen Frühstart und erhielt eine doppelte Long-Lap-Strafe, von denen er aber nur eine absolvierte, weshalb eine Durchfahrtstrafe folgte. In aussichtsloser Position steuerte Iannone anschließend frustriert die Boxengasse an.



«Die Anzeige im Dashboard zeigte mir nach der ersten Long-Lap ein ‹Ok›, deshalb wusste ich nicht, dass ich noch eine fahren muss», erklärte Iannone verärgert. «Als das Rennen abgebrochen wurde, war niemand in der Lage, uns eine korrekte Aussage über unsere Strafe zu geben. Aber gleich nach dem Restart verdonnerten sie uns zu einer Durchfahrtsstrafe. Damit war das Rennen für mich gelaufen. Wir hatten die Pace, um in die Top-5 zu fahren!»