Andrea Locatelli (4.): Yamaha-Fortschritte sind real

Der Ausfall von Jonathan Rea für das Superbike-Meeting in Assen ist für Yamaha umso bitterer, weil die Fortschritte der R1 immer deutlicher werden. Als Vierter am Freitag bestätigte Andrea Locatelli das Potenzial.

Die Performance von Andrea Locatelli bei den bisherigen Meetings der Superbike-WM 2025 ist eine kleine Überraschung. Auf Phillip Island fuhr der Yamaha-Pilot die Plätze 7, 6 und 7 ein, in Portimão die Positionen 3, 5 und 4. Als WM-Fünfter liegt der Italiener nur vier Punkte hinter Danilo Petrucci (Ducati) auf Rang 3.

Nach Platz 4 am Freitag scheint es für Locatelli in Assen so weiterzugehen. «Ich denke schon, dass wir die Realität gesehen haben», meinte der 28-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Meine Rundenzeiten und mein Gefühl auf dem Bike sind gut. Ja, so können die Kräfteverhältnisse sein. Aber es ist erst Freitag. Wir dürfen nicht nachlassen und vielleicht finden wir weitere Verbesserungen. Insgesamt ist mein Gefühl aber sehr positiv und ich bin überzeugt, dass wir in den Top-5 kämpfen können – warum nicht auch für eine Podiumsplatzierung? In 20 Runden kann viel passieren und wenn, dann müssen wir zur Stelle sein.»

Pirelli hat für das Rennwochenende in den Niederlanden einen neuen SCX-Hinterreifen dabei – die weichste Variante für einen Rennreifen. «Nach einem guten FP1 haben wir einige kleine Anpassungen vorgenommen, weil wir den weichen Reifen erst am Nachmittag ausprobiert haben», erzählte der Werkspilot. «Für uns war es wichtig zu verstehen, ob wir diese Abstimmung am Samstag im Rennen verwenden können. Es sieht so aus, als ob wir uns im FP2 verbessert haben – ich bin glücklich mit dem Motorrad!»

Locatelli ergänzt: «Ich habe das Gefühl, dass wir einen weiteren Schritt nach vorn machen können. Wir werden heute Abend versuchen, mit allen Daten zu arbeiten. Wir sind noch nicht so weit, wir müssen uns noch etwas verbessern, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir am Samstag im Kampf um das Podest dabei sein können. Ich denke, dass wir das Potenzial haben.»