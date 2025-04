Assen, FP3: Yamaha vor zwei Ducati und Razgatlioglu 12.04.2025 - 09:29 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Locatelli

Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli bestätigte im dritten freien Training der Superbike-WM in Assen am Samstagmorgen seine guten Leistungen vom Freitag. Vier Hersteller schafften es in die Top-6.