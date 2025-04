Andrea Locatelli: Gute Verhandlungsposition für 2026

Als derzeit bester Superbike-Pilot von Yamaha ist Andrea Locatelli auch für andere Hersteller interessant, und der Vertrag des Italieners läuft am Ende des Jahres aus. Seine Verhandlungsposition könnte kaum besser sein.

Nach der diesjährigen Saison könnte es zu einem großen Stühlerücken in der Superbike-WM kommen. Denn die Verträge sämtlicher Spitzenfahrer laufen aus, auch der von Andrea Locatelli. Seit dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu zu BMW nach der Saison 2023 ist der Italiener der beste Yamaha-Pilot.

In Assen holte Locatelli seinen lang ersehnten ersten Sieg in der Superbike-Kategorie und belegt nach drei Meetings den dritten WM-Rang. Dass es mit dem ersten Sieg nicht schon früher geklappt hat, war mehr der R1 als dem 28-Jährigen zuzuschreiben.

Locatelli ist also in einer guten Verhandlungsposition für die Superbike-WM 2026. Denn einerseits wird Yamaha viel daran gelegen sein, den Italiener mit einem nachgebesserten Angebot an Bord zu halten, andererseits locken andere Hersteller. «Ja, es besteht Interesse an mir», bestätigte ‹Loka› unseren Kollegen von Motorcyclenews. «Ich habe ein gutes Verhältnis zu Yamaha und würde gerne weitermachen, aber ich möchte alle Angebote und Möglichkeiten prüfen. Mein Manager hat in Portimão mehrere Leute getroffen. Ich möchte ein gutes Projekt, mit dem ich gewinnen kann.»

Seine Bescheidenheit hat der Yamaha-Werkspilot abgelegt. «Ich bin ein Top-Fahrer! Die Hersteller und Teamchefs wissen, was ich kann und kennen mein Niveau. Derzeit bin ich die Nummer 1 von Yamaha, das ist die Realität», weiß Locatelli. «Yamaha und andere Hersteller sind an mir interessiert, vielleicht bekommen wir schon in Cremona oder Misano ein paar Angebote. Ich wünsche mir eine gute Partnerschaft mit einem Hersteller.»