Jason O’Halloran (37) – Yamahas neuer Tausendsassa

Bei den Superbike-Meetings in Portimão und Assen ersetzte Jason O’Halloran den verletzten Jonathan Rea. Warum der Australier außerdem als Nachfolger von Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa ausgewählt wurde.

Eigentlich sollte MotoGP-Testfahrer Augusto Fernandez in Portimão als Rea-Ersatz zum Einsatz kommen, doch eine Verletzung von Pramac-Pilot Miguel Oliveira warf diesen Plan über den Haufen. Für den Europaauftakt der Superbike-WM 2025 wurde daraufhin Jason O’Halloran ins Pata Maxus-Werksteam berufen.

Der 37-Jährige hatte viele Jahre mit Yamaha in der BSB bestritten und kehrte nach einem Jahr mit Kawasaki zum Hersteller mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo zurück – allerdings in der Endurance-WM bei Yamaha Austria Racing Team (YART). Der wie Superbike-Legende Troy Corser aus Wollongong stammende O’Halloran übernahm obendrein den Job von Niccolo Canepa als Superbike-Testfahrer.

Warum wurde ausgerechnet der Australier mit dieser wichtigen Aufgabe betraut – er hat in seiner Karriere zuvor nur in Imola 2018 ein Rennen in der Superbike-WM bestritten. «Eine gute Frage», sagte Yamaha-Teamchef Paul Denning auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Zum einen war es eine Frage der Verfügbarkeit, und wir benötigten einen Testfahrer mit der entsprechenden Erfahrung mit der Yamaha R1 und anderen Motorrädern. Außerdem war seine Performance bei Tests mit Yamaha Austria Racing hinsichtlich Speed und Konstanz überzeugend. Als wir uns seinen Lebenslauf anschauten, fanden wir, dass er ein guter Testfahrer sein kann und wollten es versuchen.»

O’Halloran trug maßgeblich dazu bei, dass YART am vergangenen Wochenende das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewann. «Wir benötigen einen Testfahrer, der weiterhin sehr schnell ist, und das hat er bei YART bewiesen», betonte Denning. «Es ist auch wichtig, sich mit der Rolle als Tester anzufreunden, dass er für die anderen Yamaha-Fahrer arbeitet. Niccolò hatte das vorher sehr erfolgreich vorgelebt und wir denken, dass Jason dies fortsetzen kann.»