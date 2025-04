Locatelli-Sieg in Assen: Das hat Yamaha gebraucht

Mit dem Sieg von Andrea Locatelli im zweiten Lauf in Assen meldete sich Yamaha zurück an der Spitze. Der Erfolg beim dritten Saisonmeeting ist Bestätigung und Ansporn für die restliche Superbike-WM 2025.

Die Fortschritte von Yamaha haben sich zunächst nur langsam bemerkbar gemacht, außerdem lassen die Ergebnisse von Phillip Island und Portimão traditionell keine realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse zu. Nach Assen lässt sich aber festhalten: Yamaha hat zu Ducati und BMW aufgeschlossen.

Denn Werkspilot Andrea Locatelli holte in den beiden Hauptrennen nicht nur einen zweiten Platz und einen Sieg, zusammen mit Platz 4 im Superpole-Race holte der Italiener auch die meisten Punkte. Nur Nicolò Bulega (Ducati), der in beiden Sonntagsrennen mit Defekt ausfiel, wäre mutmaßlich erfolgreicher gewesen.

Auch für Rennchef Niccolo Canepa sind die Erfolge auf dem TT Circuit eine Bestätigung der Fortschritte. «Seit dem ersten Wochenende in Australien haben wir wirklich hart daran gearbeitet, die Yamaha R1 weiterzuentwickeln. Wir haben in Portimão Verbesserungen und viele positive Anzeichen gesehen, aber es war notwendig, das in Assen zu untermauern – eine Strecke, die gänzlich anders ist als die beiden, auf denen wir 2025 bereits gefahren sind», sagte der frühere Rennfahrer. «Assen ist eine einzigartige Strecke, und für mich war es wichtig, dass wir die Fortschritte, die wir gemacht haben, bestätigen, indem wir auf einer anderen Strecke wieder konkurrenzfähig sind und für den Rest der Saison nach vorn schauen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Viel Lob hat Canepa für seinen Landsmann Locatelli übrig. «Andrea und das Team waren von der ersten Session an schnell und haben im Laufe des Wochenendes große Schritte mit dem Motorrad gemacht, was zu einem Podiumsplatz in Rennen 1 und einem überwältigenden Sieg in Rennen 2 für ihn führte. Aus persönlicher Sicht freue ich mich sehr für Loka und auch für Remy Gardner, der mit ihm als Dritter auf dem Podium stand», betonte Canepa. «Loka ist schon lange auf der Jagd nach seinem ersten Sieg, und ich hoffe, dass dies sein Selbstvertrauen stärkt und ihm klarmacht, dass er in dieser Meisterschaft zu den Besten gehört und bei jedem Rennen um Siege und Podiumsplätze kämpfen kann. Das ist nicht nur für ihn, sondern auch für Yamaha fantastisch, denn es zeigt, dass das Motorrad besser funktioniert und Loka die R1 voll unter Kontrolle hat, was aus Sicht der Meisterschaft gut ist.»