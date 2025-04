Nicolò Bulega: Warum seine Ducati in Assen streikte

Statt die beiden Sonntagsrennen der Superbike-WM 2025 in Assen auf Podestplätzen zu beenden, rollte Nicolò Bulega mit seiner Ducati zweimal aus. Offenbar hatten beide Ausfälle dieselbe Ursache.

Nicolò Bulega hatte in Assen unglaubliches Pech, dabei hatte das dritte Saisonmeeting so gut für ihn angefangen: Schnellster am Freitag, Zweiter der Superpole und überlegener Sieg im ersten Lauf machten den Ducati-Werkspiloten zum Favoriten für das Superpole-Race und das zweite Rennen am Sonntag.

Doch im Sprint stellte der Italiener sein Motorrad in Kurve 6 der achten Runde ab, im zweiten Hauptrennen war es die erste Kurve in der 19. von 20 Runden. Beide Male lag der 25-Jährige auf Podestkurs – im Superpole-Race auf Platz 2, im zweiten Lauf in Führung liegend!

Die Defekte sahen nicht nur identisch aus, sie waren es offenbar GPOne.com auch. Demnach war laut Informationen unserer Kollegen von ein defekter Kurbelwellensensor die Ursache dafür, dass der V4-Motor plötzlich stoppte. Dieses Bauteil meldet fortlaufend die Position der Kurbelwelle an die Motorelektronik. Auf diese Weise wird der optimale Einspritzpunkt ermittelt. Ist das Signal gestört, ist das Absterben des Motors das häufigste Symptom.