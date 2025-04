Xavi Vierge (Honda): 1000 Rahmen, Schwingen probiert

Über fünfte Plätze ist Honda in der Superbike-WM 2025 bis jetzt nicht hinausgekommen, aber kleine Fortschritte sind erkennbar. Werkspilot Xavi Vierge erklärt, woran es der CBR1000RR-R noch mangelt.

Beim Superbike-Meeting in Assen egalisierte Iker Lecuona als Fünfter im ersten Lauf das bisher beste Saisonergebnis von Honda, das sein Teamkollege Xavi Vierge zuvor in Portimão ebenfalls im ersten Rennen erreicht hatte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Doch die Fortschritte von Honda gehen nach wie vor zu langsam, was sich in der Gesamtwertung widerspiegelt. Vierge ist mit 37 Punkten WM-Zwölfter, Lecuona hat 34 Zähler und ist 13.



«Wir hoffen, dass die Fortschritte zukünftig etwas schneller kommen», sagte der 27-jährige Vierge im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir arbeiteten weiterhin intensiv an der Elektronik. Verglichen mit dem Stand Mitte 2024 fühlt sich das Bike ziemlich gut an. Es lässt sich angenehm fahren, uns fehlt am Kurvenausgang aber weiterhin der Grip. Der Topspeed der Honda ist ausgezeichnet, aber in der Beschleunigungsphase verlieren wir. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Leistung haben. Vielmehr können wir die Power nicht in Vortrieb umsetzen.»

Das vom Katalanen beschriebene Problem ist nicht neu. Warum glaubt man bei Honda, dass die Lösung nur über die Parameter der Elektronik gefunden werden kann?



«Unser Motorrad hat sich in den sechs Jahren nicht stark verändert. Es wurden zwar viele Dinge angepasst, aber es ist alles sehr gleich ähnlich geblieben», erklärte Vierge. «Wir haben gefühlt 1000 Rahmenvarianten und 1000 Schwingen ausprobiert – wirklich sehr viele Dinge. Auch wenn wir vielleicht etwas mehr mechanischen Grip gebrauchen könnten, funktioniert die Honda mittlerweile gut. Die größten Fortschritte sind uns durch die Elektronik gelungen.»