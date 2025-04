Danilo Petrucci: «Wiederholung wird viel schwierger»

Danilo Petrucci bescherte Barni Ducati in Cremona 2024 den größten Erfolg in der Team-Geschichte

Eine Woche vor dem Superbike-Meeting in Cremona lässt Danilo Petrucci den größten Erfolg seiner Karriere Revue passieren. Der Ducati-Pilot weiß, dass eine Wiederholung seiner drei Siege kein leichtes Unterfangen wird.

Nach seinem schweren Motocross-Unfall am 11. April 2024 schien die Superbike-Saison für Danilo Petrucci bereits gelaufen. Denn der Italiener hatte sich bei dem Sturz komplizierten Kieferbruch zugezogen, verlor mehrere Zähne und brach sich rechts das Schulterblatt und Schlüsselbein. Er hatte viel Glück, dass die Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper nicht schlimmer waren.

Aber der 34-Jährige gehört zu den unerbittlichsten Kämpfern, die man sich vorstellen kann. Bereits nach acht Wochen saß er wieder auf seiner V4R und holte in Misano zu seiner eigenen Überraschung die Plätze 9, 9 und 6. Knapp drei Wochen nach seinem Unfall stand Petrucci im ersten Lauf in Most sogar als Zweiter auf dem Podium.

Solche Ergebnisse sind bereits für einen gesunden Kundenpiloten erstaunlich, für einen mit Einschränkungen, wie sie Petrucci hatte, umso mehr! Und mit einem Triple auf dem Cremona Circuit beendete er die Superbike-WM 2024 sogar als bester ‹Independent Rider›. «Ich mag die Rennstrecke von Cremona sehr», sagte Petrucci angesichts der bevorstehenden Rückkehr auf die norditalienische Piste in einer Woche. «Letztes Jahr war das eine Überraschung für mich – ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Sie ist ziemlich schnell und flüssig, und ich mag besonders die ersten vier oder fünf Kurven, die mitten durch die Tribünen führen. Es war voll mit Fans, und das machte es noch spezieller.»

Die Werkstatt von Barni Racing in Bergamo ist nur 120 km von der Rennstrecke entfernt. «Es ist unser Heimrennen als Team, also ist es ein großartiger Ort, um dort anzutreten. Die Zuschauer sind leidenschaftliche Racing-Fans», weiß Petrux. «Letztes Jahr war unglaublich – wir haben alle Rennen gewonnen. Dieses Jahr wird es viel schwieriger sein, aber das Ziel bleibt dasselbe wie immer: um das Podium zu kämpfen. Das ist es, was wir versuchen werden.»