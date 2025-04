Bimota vor Heimrennen: Cremona ist unbekanntes Land

Weil es in diesem Jahr keinen größeren Test in Cremona gab, ist der Cremona Circuit für Superbike-Rückkehrer Bimota Neuland. Dabei ist es das Heimrennen des italienischen Kleinserienherstellers – und von Axel Bassani.

In Assen erreichte Bimota im zweiten Lauf mit Axel Bassani auf Platz 5 und Alex Lowes als Sechster das bisher beste Teamergebnis seit der Rückkehr in die Superbike-WM 2025. Rückschlüsse auf das bevorstehende Meeting auf dem Cremona Circuit lassen sich darauf jedoch nicht ziehen, denn das kompakte Layout der Rennstrecke in der Lombardei unterscheidet sich stark vom TT Circuit.

In Cremona erwarten die Superbike-Asse eine Vielzahl langsamer und enger Kurven, die durch eine lange Gegengerade ausgeglichen werden. Zu den Highlights zählt die wellenförmige Schikane, die in die stark überhöhte letzte Kurve mündet, die die Fahrer auf die kurze Start-/Zielgerade führt.

Weil die Bimota KB998 erst Ende vergangenen Jahres auf der Rennstrecke debütierte, fehlen den BbKRT-Piloten Abstimmungsdaten. Entscheidend für den Verlauf des Heimrennens ist ein guter Einstieg im ersten Training. «Für uns ist es das erste Mal in Cremona und gleichzeitig mein Heimrennen. Das ist immer schön – und noch mehr, denn es ist wirklich wichtig, zu Hause zu fahren», freut sich Bassani. «Ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet, denn wie schon beim vorherigen Lauf in Assen liegen uns auch für Cremona keine Daten für die Bimota KB998 vor. Es gibt eine sehr lange Gerade, die für uns hart wird, aber es gibt auch viele gemischte Kurven, daher denke ich, dass wir etwas Zeit gutmachen können.»

Was für Bimota außerdem herausfordernd sein wird, sind die zu erwartenden hohen Temperaturen. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island zeigte sich, dass die KB998 empfindlich auf Hitze reagiert. «Es wäre unser erstes Mal bei den extrem heißen Bedingungen in Europa», weiß der Italiener. «Es gibt vieles, was neu für uns sein wird, daher bin ich gespannt. Ich denke, wir müssen so vorgehen wie in Assen: Konzentriert bleiben und von Anfang an immer schnell sein.»

Teamkollege Alex Lowes stand 2024 im Superpole-Race mit Kawasaki als Zweiter auf dem Podium und holte im zweiten Lauf einen soliden fünften Platz. «Es wird spannend, mit einem italienischen Motorrad auf einer italienischen Strecke zu fahren», meinte der Engländer. «Das Layout ist gut, und ich hatte letztes Jahr ein gutes Wochenende mit der Kawasaki. Es hat mir Spaß gemacht, deshalb freue ich mich darauf, nächstes Wochenende dort zu sein. Es ist eine enge, kurvenreiche Strecke, an einigen Stellen etwas eigenartig und holprig. Ich denke, sie wird der KB998 Rimini liegen. Es gibt auch eine Menge neuer Informationen, die wir verwenden können, also müssen wir am Freitag konzentriert arbeiten.»