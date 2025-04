Glücklicher Jonathan Rea (Yamaha): «Ich bin bereit»

Zehn Wochen nach dem folgenschweren Sturz auf Phillip Island wagt Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea sein Comeback. Für den Yamaha-Star ist der Cremona Circuit neues Terrain.

Als Jonathan Rea am 17. Februar bei den Testfahrten auf Phillip Island unglücklich stürzte (sein Motorrad landete auf seinem linken Fuß), brach sich der Nordire mehrere Mittelfußknochen. Auch weil die Extremitäten schlechter durchblutet sind als andere Bereiche, benötigt die Heilung von Verletzungen mehr Zeit.

«Die Verletzung war viel schwerwiegender als zunächst angenommen», ergänzte der 38-Jährige. «Ich möchte mich bei allen bedanken, die hinter mir standen, um wieder auf die Strecke zu kommen – vor allem bei den Fans und all den ermutigenden Nachrichten. Ich fühle mich zuversichtlich und bereit.»

Der sechsfache Superbike-Weltmeister hat in den vergangenen Wochen ein intensives Reha-Programm absolviert, unter anderem in einer Spezialklinik bei Barcelona. Rea fühlt sich bereit, am kommenden Wochenende in Cremona sein erstes Rennwochenende in diesem Jahr zu bestreiten.

«Ich bin total aufgeregt, nach meiner Verletzung auf Phillip Island wieder dabei zu sein», sagte der Nordire erleichtert. «Es fühlte sich an wie Monate, aber in den letzten drei bis vier Wochen habe ich die Wiederherstellung der Kraft und Funktion meines linken Fußes maximiert. Cremona ist eine Strecke, auf der ich noch nie gefahren bin. Immerhin bin ich in der letzten Saison bei Tests ein paar Runden gefahren. Ich bin einfach so glücklich, wieder bei meinem Team zu sein und meine Yamaha R1 zu fahren!»

Wir erinnern uns: Als die Rennstrecke in Norditalien im September 2024 im Superbike-Kalender debütierte, war Rea mit einer Handverletzung außer Gefecht gesetzt und wurde von Niccolo Canepa vertreten.

«Seit ich weg war, hat das Team einige großartige Verbesserungen vorgenommen und mit Locatelli fantastische Ergebnisse erzielt – einschließlich seines ersten Sieges in Assen, sodass ich wirklich motiviert bin. Zuerst muss ich mein Niveau herausfinden und von diesem Stand nach vorn arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, alle wiederzusehen und freue mich darauf, wieder mit einem Lächeln im Gesicht zu fahren.»