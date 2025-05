Cremona, FP2: 5 Marken in den Top-6 – Bautista-Drama

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega fuhr auch im FP2 in Cremona Bestzeit, während sein Aruba-Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista zweimal stürzte. Erfreulich: Auch BMW, Bimota, Yamaha und Honda sind schnell.

WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war im ersten freien Training der Superbike-WM in Cremona am Freitagmorgen mit 1:29,158 min der Schnellste, ihm folgten mit gut drei Zehntelsekunden Rückstand Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW).

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hatte im FP2 viel aufzuholen, er war nach drei Runden im ersten Training gestürzt und hatte den Rest der Session verpasst. Nach einer Viertelstunde lag der Spanier erneut im Kies, seine Mechaniker brauchten nur zehn Minuten, um die Ducati Panigale V4R zu reparieren. Zurück auf der Strecke kam er eine Runde weit, fuhr die viertbeste Zeit, dann crashte der Spanier zum dritten Mal am Freitag!

Mit noch zehn Minuten auf der Uhr hatten lediglich sechs der 24 Fahrer ihre Zeit aus dem FP1 verbessert, Bulega führte bei 50 Grad Celsius Asphalttemperatur mit 1:29,473 min vor Bimota-Werksfahrer Axel Bassani und Marc-VDS-Ducati-Privatier Sam Lowes.



Zur Einordnung: Den Pole-Rekord hält seit 2024 Bulega (Ducati) mit 1:27,953 min, die schnellste Rennrunde drehte Petrucci (Ducati) im selben Jahr in 1:28,289 min.

Am Ende sorgte Bulega mit 1:29,275 min für die Bestzeit in dieser Session, gefolgt von Weltmeister Razgatlioglu, der viel mit der Einstellung der BMW-Elektronik experimentierte. Es folgen Bassani, Assen-Sieger Andrea Locatelli (Yamaha), Bautista und Iker Lecuona (Honda). Damit sind fünf Hersteller in den Top-6!



Der letztjährige Cremona-Dreifachsieger Petrucci wurde lediglich Zehnter, Scott Redding aus dem deutschen Team MGM Bonovo Ducati 15. Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) strandete auf Position 17, der rekonvaleszente Jonathan Rea (Pata Yamaha) wurde 21.



