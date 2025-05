Xavier Vierge hatte das beste Honda-Ergebnis in Sicht

Honda kam in der Superbike-WM 2025 bisher nicht über Platz 5 hinaus, aber im ersten Lauf auf dem Cremona Circuit schrammte Xavi Vierge so knapp wie noch nie am besten HRC-Saisonergebnis vorbei.

Honda scheint sich in der Superbike-WM im vorderen Mittelfeld zu etablieren. Nach Assen, wo die Werkspiloten Iker Lecuona und Xavier Vierge im ersten Lauf als Fünfter und Sechster für das bisher beste Teamergebnis sorgten, fuhr man in Cremona auf einer gänzlich anderen Rennstrecke auf einem ähnlichen Niveau. Als Fünfter der Superpole und im ersten Rennen war Vierge bester Honda-Pilot.

«Die Top-3 fahren in einer höheren Liga, aber dahinter liegen alle dicht zusammen», hielt Vierge fest. «Ich bin mit dem ersten Lauf zufrieden. Dass wir aus der zweiten Reihe gestartet sind, hat geholfen. Das Qualifying ist nach wie vor unsere größte Schwäche. Aber an diesem Wochenende hat mein Team hervorragende Arbeit geleistet und mir eine Abstimmung zur Verfügung gestellt, mit der ich den Qualifyer-Reifen nutzen konnte. Mir gelang ein guter Start und fuhr in der zweiten Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas mehr Pace hatte, als ich zeigen konnte, aber wir hatten ein wenig mit der Beschleunigung aus den Kurven heraus zu kämpfen, was das Überholen sehr schwierig machte. Also beschloss ich, die Reifen zu schonen, vorwiegend den Vorderreifen, der zwischenzeitlich überhitzte.»

Tatsächlich hielt sich der Katalane zwischen Runde 10 und 14 zurück, während sein Teamkollege attackierte und nach vorn strebte – und auf Platz 4 liegend stürzte! «Ich wollte auf die letzten Runden warten, wenn der Reifenverschleiß ins Spiel kam», erklärte Vierge seine Taktik. «Zu diesem Zeitpunkt griff Iker an, und wir lieferten uns einen guten Kampf. Wir werden uns seine Daten anschauen, denn im dritten Sektor war er in einigen Kurven etwas besser als ich. Jedenfalls habe ich mich an meine Strategie gehalten, die bis zu einem gewissen Grad funktionierte, denn ich konnte Remy überholen, aber in der letzten Runde machte ich einen kleinen Fehler und verlor die Chance, Iannone anzugreifen und um Platz 4 zu kämpfen.»

Als Vierter hätte Vierge für das bisher beste Saisonergebnis von Honda gesorgt, aber auch Platz 5 mit nur 0,5 sec Rückstand auf den Ducati-Privatier ist eine Bestätigung der besser werdenden Performance der CBR1000RR-R. «Ich denke, dass wir ziemlich stark waren. Wir hatten während des Rennens eine gute Pace und haben besser verstanden, woran es uns noch mangelt», betonte der seit Dienstag 28-Jährige. «Am Sonntag werden wir versuchen, das Problem vielleicht nicht zu lösen, aber so weit wie möglich zu reduzieren und uns zu verbessern. Mal sehen, was uns der Tag bringt, auch in Bezug auf die Temperatur und die Streckenbedingungen.»