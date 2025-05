Nach Cremona-Triple: Bulega sieht Zukunft bei Ducati

Die Dominanz und Abgeklärtheit von Nicolò Bulega beim Superbike-Meeting in Cremona waren beeindruckend. Viele Ducati-Manager beobachteten vor Ort aufmerksam die drei souveränen Siege des WM-Leaders.

Die Performance von Nicolò Bulega auf dem Cremona Circuit war mehr als nur gut für die Statistik und Gesamtwertung der Superbike-WM 2025 – sie war ein Statement! Denn der Ducati-Werkspilot bezeichnete die nur 3,8 km lange Piste als seine schlechteste im Kalender. Wenn er also sogar hier mit der Pole und drei Siegen ein perfektes Wochenende abliefert, dann darf man vom 25-Jährigen auf schnellen und flüssigen Rennstrecken umso mehr erwarten.

Übrigens: Drei Siege hatte Bulega erstmals beim Saisonauftakt in Australien eingefahren. Und wäre seine Panigale V4R beim Meeting in Assen nicht in den beiden Sonntagsrennen ausgerollt, wäre Cremona wohl nicht sein zweiter, sondern sein bereits dritter Hattrick gewesen.



«Hätte mir jemand vor einer Woche gesagt, dass ich hier alle drei Rennen gewinnen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Es doch zu schaffen, ist sehr speziell für mich», betonte Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com. «Insgesamt war es dadurch vielleicht mein bestes Superbike-Wochenende und sogar besser als Phillip Island, wo ich erstmals ein Triple geschafft hatte.»

Dass sich Bulega in den ersten Runden des zweiten Hauptrennens mit Platz 2 hinter Toprak Razgatlioglu (BMW) begnügt hatte, war eine bewusste Entscheidung.



«Ich wollte es entspannt angehen und zuerst einen gewissen Abstand zum Dritten herausfahren», erklärte der Italiener. «Als ich mir sicher war, dass ich es nur mit Toprak zu tun haben würde, habe ich ihn überholt und für zehn Runden alles gegeben. Mein Plan ist aufgegangen und darüber war ich sehr glücklich.»

Nach vier Superbike-Meetings führt Bulega die Gesamtwertung mit 198 Punkten vor Razgatlioglu mit 164 Punkten deutlich an. Ein guter Zeitpunkt, um in Vertragsverhandlungen für 2026 zu gehen! Aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass in Cremona viel Ducati-Prominenz anwesend war. Mit der Pole und drei Siegen sorgte der Werkspilot für gute Laune beim Management.



«Natürlich war das für uns alle großartig und ein schönes Geschenk für Ducati, zumal Rennen in Italien für Ducati sehr wichtig sind. Ich hätte mir nicht mehr wünschen können», weiß Bulega. «Mein Ziel ist ganz klar, mit ihnen weiterzumachen. Unser Verhältnis, auch mit meinem Team, könnte nicht besser sein. Es liegt also absolut in meinem Interesse, bei Ducati zu bleiben. Allerdings habe ich bisher nichts für 2026 unterschrieben – ich warte einfach ab.»