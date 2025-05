Cremona, Sprint: Bulega dominiert mit Quali-Speed

Die kühleren Bedingungen im Superpole-Race änderten nichts an der Dominanz von Nicolò Bulega auf dem Cremona Circuit. Der Ducati-Pilot gewann souverän und verwies Toprak Razgatlioglu erneut auf Platz 2.

Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint war wie im ersten Rennen. Aus der ersten Reihe starteten WM-Leader Bulega, Sam Lowes (Ducati) und Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW). Dominique Aegerter (Yamaha) war im Qualifying gestürzt und kam nicht über Startplatz 14 hinaus.

Im morgendlichen Warm-up fuhr Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega (Ducati) in 1:28,385 min die schnellste Zeit, was nur 0,1 sec langsamer als der Rundenrekord von Danilo Petrucci (Ducati) aus dem vergangenen Jahr war.

Bulega gewann den Start und wie am Samstag konnte nur Razgatlioglu den Speed des Ducati-Werkspiloten mitgehen. In Runde 4 war der Italiener in 1:27,980 min schneller als der Rundenrekord und nur 0,1 sec langsamer als in der Superpole! Damit brach der Italiener auch den Widerstand des BMW-Piloten, der mit jeder Runde leicht auf Bulega einbüßte. Die einzige Schwäche leistete sich der 25-Jährige in der vorletzten Runde mit einer Rundenzeit über 1:28 min. Mit Bulega, Razgatlioglu und Bautista, der ab der ersten Kurve Platz 3 belegte, war das Podium identisch mit Lauf 1.

Um Platz 5 bildete sich eine größere Gruppe, die am Ende von Xavi Vierge angeführt wurde. Hinter dem Honda-Piloten kreuzten Petrucci, Andrea Locatelli (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati) und Michael van der Mark die Ziellinie. Erstaunlich: Iannone musste wegen Frühstart zwei Long-Lap absolvieren, schaffte es als Achter aber dennoch in die Top-9.

Dominique Aegerter brachte seine Yamaha auf der 13. Position zurück an die Box.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Dann Iannone, Sam Lowes, Gardner und Vierge.



Runde 1: Bulega und Razgatlioglu 0,8 sec vor Bautista. Zu Iannone eine weitere Lücke von 0,4 sec. Rea auf 13, Aegerter auf 15.



Runde 2: Bulega brennt in 1:28,063 min einen neuen Rekord in den Asphalt. Vierge verbessert auf Platz 6, dahinter Locatelli und Petrucci.



Runde 3: Bulega und Razgatlioglu 2,1 sec vor Bautista. Iannone wird wegen Frühstart zu zwei Long-Lap verdonnert.



Runde 4: In 1:27,980 min verbessert Bulega den Rekord und setzt sich um 0,7 sec von Razgatlioglu ab. Sam Lowes (4.) kommt Bautista (3.) näher.



Runde 5: Iannone fällt nach seiner Strafe auf Platz 9 zurück.



Runde 6: Razgatlioglu ist chancenlos gegen Bulega. Locatelli, Petrucci, Iannone, van der Mark und Lecuona kämpfen um Platz 6. Aegerter auf 14 vor Rea.



Runde 7: Bulega 1,6 sec vor Razgatlioglu und 5,4 sec vor Bautista und Sam Lowes.



Runde 8: Razgatlioglu erstmals schneller als Bulega. Sturz Mackenzie.



Runde 9: Bulega fährt wieder unter 1:29 min und hält seinen Vorsprung über einer Sekunde. Sturz Lecuona.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Bautista – wie im ersten Lauf. Aegerter wird 13.