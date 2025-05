Cremona, Lauf 2: Nicolò Bulega sorgt für Ducati-Party

An Nicolo Bulega kam in Cremona niemand heran

Mit einer weiteren fehlerfreien Vorstellung holte sich Nicolò Bulega (Ducati) beim Superbike-Meeting in Cremona auch den Sieg im zweiten Lauf. Die von Toprak Razgatlioglu (BMW) angeführte Konkurrenz war chancenlos.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race auf dem Cremona Circuit nicht entscheidend geändert. Von der Pole-Position startete zum dritten Mal Nicolò Bulega (Ducati); Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) rückten um eine Position nach vorn und komplettierten die erste Reihe. Sam Lowes (Ducati) führte die zweite Reihe an, daneben Xavi Vierge (Honda) und Danilo Petrucci (Ducati). Weil es Dominique Aegerter (Yamaha) nicht in die Top-9 schaffte, blieb es für den Schweizer bei Startplatz 14.



Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit herrschten 26 Grad Luft- und 42 Grad Celsius Asphalttemperatur. Die 43.234 Zuschauer auf den Tribünen sahen auch auf der Rennstrecke heiße Action.

Bulega gewann den Start und führte das Feld in die erste Runde, doch in der letzten Kurve bremste sich Razgatlioglu neben dem WM-Leader und übernahm die Führung. Der BMW-Pilot fuhr jedoch nicht sonderlich schnell, weshalb die Top-3 bis Runde 6 innerhalb 0,7 sec lagen.



Das änderte sich, als Bulega wieder Führungsarbeit leistete und die Pace erhöhte. Bautista konnte den Speed seines Ducati-Teamkollegen nicht mitgehen und musste sich mit Platz 3 abfinden. Razgatlioglu wiederum hielt bis Halbzeit mit dem Italiener mit, musste dann aber ebenfalls aufgeben. Nach 23 Runden kreuzte Bulega mit 1,8 sec Vorsprung auf den BMW-Piloten als strahlender Dreifach-Sieger die Ziellinie.



Seltenheitswert: Mit Bulega, Razgatlioglu und Bautista war das Podium in jedem Rennen identisch!

Als Vierter verpasste Vorjahres-Dominator Danilo Petrucci (Ducati) auch im letzten Rennen das Podium.



Ein feines Rennen fuhr Xavi Vierge, der bis kurz vor Ende als bester Honda-Pilot einen weiteren fünften Platz im Visier hatte. Aber in der Schlussphase wurde der Spanier von seinem Teamkollegen Iker Lecuona überholt, der Sam Lowes (Ducati) im Schlepptau hatte. Am Ende setzt sich der Engländer auf Platz 5 durch und Lecuona kam knapp vor Vierge ins Ziel.



Yamaha hatte beim vierten Saisonmeeting nichts zu melden. Werkspilot und Assen-Sieger Andrea Locatelli beendete das Wochenende in Cremona nur als Achter. Auch Bimota hatte beim Heimspiel Probleme und erreichte mit Alex Lowes im zweiten Lauf lediglich Platz 11 – immerhin eine Position vor Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff (12.).

Dominique Aegerter hatte einen guten Start, musste in den ersten Runden aber wieder einige Positionen hergeben. Als der Yamaha-Pilot in Runde 7 stürzte, war das Rennen gelaufen, auch wenn er seine R1 noch als 19. ins Ziel brachte.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Dann Vierge, Locatelli und Iannone. Guter Start von Aegerter auf Platz 11.



Runde 1: Razgatlioglu knöpft Bulega in der letzten Kurve die Führung ab. Aegerter (12.) verliert eine Position an Montella. Rea auf 14. Ruiu stellt seine Ducati mit rauchendem Motor ab.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:29,151 min weiterhin in Führung. Bulega und Bautista folgen innerhalb 0,7 sec.



Runde 3: Vierge behauptet Platz 4 souverän gegen Locatelli und Petrucci. Aegerter auf 13.



Runde 4: Razgatlioglu weiter vorn. Sam Lowes, Iannone, van der Mark und Lecuona kämpfen um Platz 7. Sturz Ryan Vickers.



Runde 5: Bulega übernimmt in 1:28,913 min die Führung. Die Top-3 innerhalb einer Sekunde. Aegerter fällt weiter zurück: Platz 14! Rea auf 17,



Runde 6: Bulega erhöht in 1:28,708 min weiter die Pace, prompt kann Bautista (3.) nicht mehr mithalten und liegt bereits 1,7 sec zurück. Sturz Mackenzie.



Runde 7: Bulega 0,4 sec vor Razgatlioglu. Petrucci (4.) hat sich Vierge (5.) geschnappt. Sturz Aegerter,



Runde 8: Bautista (3.) liegt bereits 2,6 sec zurück. Locatelli, Sam Lowes und Iannone kämpfen um Platz 6.



Runde 9: Bulega und Razgatlioglu mit identischen Rundenzeiten und 0,7 sec schneller als der Rest!



Runde 10: Schnellste Rennrunde Bulega in 1:28,576 min – Razgatlioglu kann da nicht mithalten.



Runde 11: Razgatlioglu 0,5 sec hinter Bulega. Bautista liegt schon 5 sec zurück. Zwischen Petrucci und Vierge geht es weiter um Platz 4.



Runde 12: Die Top-3 unverändert. Locatelli (6.) unter massivem Druck von Sam Lowes. Lecuona vorbei an Iannone auf Platz 8.



Runde 13: Bulega 0,6 sec vor Razgatlioglu. Van der Mark (9.) hat Iannone überholt.



Runde 14: Bulega 0,4 sec schneller als Razgatlioglu. Iannone (11.) verliert eine weitere Position an Gardner (10.)



Runde 15: Bulega 1,5 sec vor Razgatlioglu. Sam Lowes vorbei an Locatelli auf Platz 6.



Runde 16: Petrucci hat sich Vierge entledigt und hat Platz 4 sicher. Der Honda-Pilot muss jedoch Sam Lowes fürchten, der pro Runde deutlich schneller ist.



Runde 17: Razgatlioglu 2,2 sec hinter Bulega. Locatelli und Lecuona kämpfen um Platz 7. Alex Lowes mit der besten Bimota auf 12.



Runde 18: Keine Veränderungen in den Top-10.



Runde 19: Vierge behauptet Platz 5, hat aber Sam Lowes, Lecuona und Locatelli im Nacken.



Runde 20: Bulega kontrolliert seinen Vorsprung, die Top-4 sind vergeben.



Runde 21: Lecuona (6.) schnappt sich Sam Lowes (7.). Als er auch Vierge überholt, schlüpft der Engländer mit durch.



Runde 22: Iannone nur noch auf Platz 14. Rea auf 18.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Bautista. Petrucci Vierter. Lowes setzt sich als Fünfter durch.