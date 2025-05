Honda überrascht in Cremona erneut mit Top-5-Speed

Xavi Vierge zeigte in Cremona eine solide Leistung

Nach Assen konnte Honda auch auf dem Cremona Circuit mit konstanten Ergebnissen überzeugen. Im zweiten Superbike-Lauf war Werkspilot Xavi Vierge bereits Vierter, wurde am Ende aber unter Wert geschlagen.

Es geht offenbar aufwärts mit Honda in der Superbike-Weltmeisterschaft. Zwar sind Podestplätze unter normalen Bedingungen weiterhin außer Reichweite, doch nach vier Meetings lässt sich bei der CBR1000RR-R eine konstantere und verbesserte Performance erkennen, auch auf unterschiedlichen Rennstrecken. Auf dem flüssigen TT Circuit in Assen fuhren die Werkspiloten fünfte Plätze ein, ebenso an diesem Wochenende auf dem kleinen und engen Cremona Circuit.

Während Iker Lecuona in Italien im ersten Lauf und Superpole-Race stürzte, glänzte Xavi Vierge zweimal als Fünfter. Der 28-Jährige war auch im zweiten Rennen bis kurz vor Ende bester Honda-Pilot, wurde dann aber von Ducati-Privatier Sam Lowes und seinem Teamkollegen abgefangen und auf Platz 7 verwiesen – zeitweise belegte Vierge sogar den vierten Platz! «Insgesamt bin ich zufrieden», versicherte der Katalane SPEEDWEEK.com. «Bisher konnten wir überwiegend am Samstag einen guten Speed zeigen und sonntags weniger, aber hier haben wir erstmals das gesamte Wochenende überzeugen können.»

Vierge weiter: «Das Superpole-Race war klasse – ich fuhr mit Rennreifen 1:28 min, und das sind wirklich schnelle Rundenzeiten. Der fünfte Platz hat mir dann auch für das zweite Rennen geholfen. Mein Start war ausgezeichnet, und ich versuchte, mit der vorderen Gruppe mitzuhalten. Das habe ich auch für einige Runden geschafft, aber damit habe ich mir die Reifen zerstört. Die letzten Runden war ich machtlos und versuchte noch einmal, die Top-5 zu schaffen, aber das war unmöglich. Egal, daraus müssen wir unsere Lehren ziehen. Das ändert jedoch nichts daran, dass es ein solides Wochenende mit guten Punkten für die Meisterschaft war.

Die gute Honda-Performance auf der 3768 Meter langen Piste kommt nicht von ungefähr. «Auf der Bremse sind wir stark – wir haben ein gutes Gefühl für den Vorderreifen und können sehr spät bremsen», erklärte Vierge. «Uns fehlt es aber am Kurvenausgang, auch wenn wir Motorleistung im Überfluss haben. Wir bekommen die Kraft nicht auf den Boden, weil der Hinterreifen massiv durchdreht. Deshalb fehlt es an Beschleunigung. Durch die gute Leistung auf der Bremse können wir dieses Manko eine Weile ausgleichen, allerdings nicht über die gesamte Distanz.»

Vierge hat 2025 bereits vier fünfte Plätze und sechs Top-8-Ergebnisse eingefahren. Was nicht spektakulär klingt, ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur vergangenen Saison. In der Gesamtwertung belegt der Spanier mit 62 Punkten Rang 8. Auf den WM-Sechsten Sam Lowes fehlen ihm nur elf Punkte.