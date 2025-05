Kawasaki nach Cremona: Es geht endlich aufwärts

Mit nur einer Kawasaki in der Superbike-WM 2025 ist Garrett Gerloff auf sich allein gestellt. Der Texaner spricht nach dem Meeting in Cremona von einer positiven Entwicklung, die aber nur er sehen kann.

Nach Yamaha und BMW wechselte Garrett Gerloff zum Kawasaki-Werksteam, das in der Superbike-WM 2025 von Puccetti Racing organisiert wird. Die ZX-10RR erwies sich mit Alex Lowes im vergangenen Jahr als starkes Paket: Der Engländer wurde WM-Vierter und holte zwei Siege sowie zehn weitere Podestplätze.

Von solchen Ergebnissen ist Gerloff jedoch noch weit entfernt. Auch beim vierten Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit war kein einstelliges Ergebnis drin – nach Startplatz 18 in der Superpole war davon auch nicht auszugehen. Jedoch sieht der Texaner mittlerweile Fortschritte in seinem Verständnis für die Kawasaki.

«Der Samstag war frustrierend», gab Gerloff zu. «Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es furchtbar läuft, denn das Gefühl für das Bike wird immer besser. Auch lerne ich immer besser, wie ich das Motorrad fahren kann, auch wenn die Ergebnisse die Verbesserungen nicht widerspiegeln. Ich brauche einfach mehr Runden und eine bessere Startposition, das sind zwei Dinge, an denen ich arbeiten muss.»

© Gold & Goose Willkommen in Cremona © Gold & Goose Valentin Debise und Lucas Mahias © Gold & Goose Masiá, Manzi, Booth-Amos © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Jaume Masiá und Stefano Manzi © Gold & Goose Philipp Öttl und Leonardo Taccini © Gold & Goose Masiá, Manzi, Booth-Amos, Debise © Gold & Goose Cardelús, Caricasulo, Farioli © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Masia © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Marcel Schrötter und Filippo Farioli © Gold & Goose Aldi Mahendra © Gold & Goose Stefano Manzi siegt in Cremona © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Debise © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Masiá © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi Zurück Weiter

Am Sonntag egalisierte Gerloff im zweiten Lauf als Zwölfter sein bisher bestes Finish mit der ZX-10RR.



«Wir sind immer noch weit von dem entfernt, wo wir gerne wären. Zumindest aber konnten wir mit den anderen Jungs mithalten und konnten Überholmanöver setzen – ich war dabei als in den vorherigen Rennen», betonte der 29-Jährige. «Wir machen Fortschritte, die sich aber bis jetzt nicht zu 100 Prozent in den Ergebnissen niederschlagen, aber wir machen Fortschritte. Ich freue mich auf eine kleine Auszeit, und dann werden wir bald wieder in Most antreten.»