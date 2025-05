Domi Aegerter (Yamaha) gestürzt: «Wollte mithalten»

Der Aufwärtstrend von Yamaha bekam beim Superbike-Meeting auf dem Cremona Circuit einen herben Dämpfer. Besonders hart bekam das Dominique Aegerter vom Team Giansanti Racing in den drei Rennen zu spüren.

Mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Assen beendete Andrea Locatelli die seit Magny-Cours 2023 andauernde sieglose Serie von Yamaha. Damals gewann Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu auf der französischen Piste das Superpole-Race.



Das vierte Rennwochenende der Superbike-WM 2025 auf dem Cremona Circuit zeigte aber, dass die Wende nicht vollends geschafft ist. Der Italiener, der in Portimão und Assen konstant in den Top-5 fuhr, erreichte bei seinem Heimrennen nur die Plätze 18, 7 und 8. Umso schwerer waren ansprechende Ergebnisse für Dominique Aegerter zu erreichen.

Der Schweizer erreichte durch einen Sturz in der Superpole nur Startplatz 14 und landete in den drei Rennen auf den Positionen 13, 13 und – nach Sturz – 19. Am Sonntag blieb der 34-Jährige also punktelos.



«Die Enttäuschung ist groß», gab Aegerter zu. «Zuerst habe ich das Ergebnis, das ich mir für das Superpole-Race vorgenommen hatte, nicht erreicht. Daher war es erneut schwierig, das zweite Rennen von Startplatz 14 zu beginnen. Mein Start war etwas besser und ich konnte auf Anhieb ein paar Positionen gutmachen, was mir in diesem Jahr noch nicht so oft gelungen ist. Allerdings fehlten mir in den ersten Runden ein paar Zehntel, um mehr zu attackieren. Ich habe versucht, mitzuhalten, aber dann bin ich über das Vorderrad gestürzt. Es war gleich wie am Freitag, nur in einer anderen Kurve. Das hat unser Rennen zerstört.»

Trotz der Rückschläge bleibt der Rohrbacher zuversichtlich.



«Es ist klar, dass wir derzeit mehr zu kämpfen haben als die drei Erstplatzierten, die wieder auf einem ganz anderen Niveau waren. Aber ich denke, wir sind nicht allzu weit von Platz fünf entfernt», betonte der Yamaha-Pilot. «Allerdings müssen wir einen besseren Start erwischen und wir müssen alle gemeinsam hart an der Abstimmung und der Elektronik arbeiten, mit der ich nicht zufrieden bin. Auf der anderen Seite werde ich weiter an meiner körperlichen und mentalen Verfassung arbeiten, damit ich für Most zu 100 Prozent bereit bin. Allerdings wartet dort eine weitere schwierige Strecke für mich.»

Zur Erinnerung: Das Meeting in Tschechien war im vergangenen Jahr eines der schlechtesten Wochenenden von Aegerter!

In der Gesamtwertung belegt Aegerter mit 41 Punkten den 15. WM-Rang.