Alex Lowes: «Bimota in Cremona im Hintertreffen»

Das Superbike-Meeting in Cremona war das Heimrennen von Bimota und von Axel Bassani. Die meisten Punkte fuhr aber Alex Lowes ein – allerdings nur zehn. Die fehlenden Testkilometer machten sich negativ bemerkbar.

Dass das Superbike-Reglement für jeden Stammfahrer nur zehn Testtage erlaubt, trifft Hersteller mit einem neuen Motorrad doppelt hart. Denn wenn keine Abstimmungsdaten aus Vorjahren vorhanden sind, muss die Entwicklung und Abstimmung am Rennwochenende geschehen. Am vergangenen Wochenende war dieses Manko bei Bimota besonders deutlich zu sehen.



Mit dem früheren von Provec Racing organisierten Kawasaki-Werksteam hat die italienische Marke zwar einen starken Partner, mit der Bimota KB998 fing man beim Heimrennen mit einem weißen Blatt Papier an. Als Neunter im ersten Lauf sorgte Axel Bassani für das beste Finish, mit zwei elften Plätzen holte Alex Lowes die meisten Punkte. Beides sorgt nicht über überschwänglichen Jubel.

«Es war ein ziemlich langes erstes Rennen. Es war schwierig, denn es waren so viele Fahrer zusammen. Für uns war es schwierig, zu überholen, also mussten wir uns an das Tempo der Vorderleute anpassen – bis zum Ende des Rennens habe ich niemanden überholt. Es hat keinen Spaß gemacht», stöhnte der Italiener, der am Sonntag nur die Positionen 18 und 15 erreichte. «Im Warm-up bin ich eine recht gute Runde gefahren, aber das Gefühl mit dem Motorrad war nicht gut. Im kurzen Rennen, wenn es eng zugeht, kann man leicht viele Positionen verlieren. Im zweiten Rennen bekam ich Probleme mit dem Heck und der Front. Es war kein guter Tag, was im Leben passieren kann. Natürlich definiert ein Tag nicht, wer man ist, aber das gehört dazu.»

© Gold & Goose Willkommen in Cremona © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista und Sam Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Iannone © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Bautista, Bulega und Team © Gold & Goose Razgatlioglu, Bulega, Bautista © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega Zurück Weiter

«Wir sind weiterhin dabei, das Motorrad kennenzulernen und haben am Freitag viele Runden gedreht», ergänzte Lowes. «Wir haben versucht, eine gute Änderung vorzunehmen, aber ich war mir über das Gefühl in der Superpole nicht sicher. So eng wie es in der Superbike-WM derzeit zugeht, kann man es sich nicht leisten, sich in diese Position zu bringen. Ich hatte einfach nicht das passende Gefühl, um wirklich alles aus dem Qualifying-Reifen herauszuholen. Wir wussten, dass das Rennen lang werden würde. Ich befand mich am Ende der großen Gruppe und konnte nicht überholen. Immerhin haben wir wieder ein paar gute Informationen bekommen. Das letzte Rennen war ziemlich gut. Wenn man von Platz 16 startet, benötigt man in den ersten Runden ein bisschen Glück, um eine gute Position zu erreichen. Ich habe mich stark gefühlt und konnte vier oder fünf Plätze gutmachen. Meine beste Runde war eigentlich die letzte Runde.»

Das Cremona-Fazit von Lowes: «Es war fantastisch, die Bimota KB998 Rimini zum ersten Mal vor den italienischen Fans zu fahren. Natürlich wären wir gerne etwas weiter vorn gelandet. Ich betone es regelmäßig, dass man in der heutigen Superbike-WM ein perfektes Wochenende braucht, um sich gut zu qualifizieren und um die ersten fünf Plätze kämpfen zu können. Am ersten Wochenende hier mit dem neuen Motorrad waren wir ein wenig im Hintertreffen. Hoffentlich können wir bei den nächsten Rennen das freie Training am Freitag etwas stärker beginnen. Aber wir haben hier das ganze Wochenende über Fortschritte gemacht und das ist alles, was man tun kann.»