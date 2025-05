Jonathan Rea (Yamaha): «Most liegt mir besser»

Sein Comeback beim Superbike-Meeting in Cremona war für Jonathan Rea schmerzhaft und enttäuschend. Der Yamaha-Werkspilot ist sicher, dass das Autodrom Most am kommenden Wochenende ihm besser liegt.

Nach seinem fürchterlichen Highsider beim Phillip-Island-Test, bei dem sein Motorrad auf seinen linken Fuß krachte, verpasste Jonathan Rea die ersten drei Meetings der Superbike-WM 2025 und kehrte in Cremona auf seine Yamaha zurück. Angesichts der komplexen Brüche der Mittelfußknochen war es ein frühes Comeback. Dass der 38-Jährige in den drei Rennen leer ausging, war keine Überraschung.

Zwei Wochen später ist Rea für das bevorstehende fünfte Saisonmeeting zuversichtlicher. Zum einen ist die Heilung weiter fortgeschritten, zum anderen ist das Layout der Rennstrecke in Most vorteilhafter für ihn. «Nach dem schwierigen Comeback in Cremona ist es schön, so schnell wieder auf meiner R1 zu sitzen. Selbst unter Berücksichtigung meiner Verletzung waren die Ergebnisse weit unter meinen Erwartungen», gab der Nordire zu. «Most ist eine vertrautere Piste, obwohl sie noch relativ neu im Kalender ist. Ich hatte hier einige gute Rennen, Podiumsplätze und einen Sieg. Vergangenes Jahr hatte ich im Qualifying einen Sturz und musste weiter hinten starten, aber meine Pace war das ganze Wochenende ziemlich schnell und am Ende von Rennen 2 war ich einer der schnellsten Fahrer auf der Strecke. Die Streckenführung sollte für mich vorteilhafter sein, da ich im Uhrzeigersinn fahre und mein linker Fuß weniger beansprucht wird.»

Mittlerweile schont sich der sechsfache Weltmeister nicht mehr und geht seinem gewohnten Training nach. «Seit Cremona bin ich trotz der Schmerzen, die ich immer noch in einem Motocross-Stiefel habe, viel MX gefahren, um meine Kraft auf dem Motorrad zu verbessern. Ich bin bereit, loszulegen», versicherte Rea. «Es ist ein schrittweiser Prozess, um zu der Pace zurückzukehren, die wir bei den Wintertests gezeigt haben, aber ich freue mich darauf und wir wissen mehr, was wir an diesem Wochenende in der Tschechischen Republik erwarten können.»

Mit den Plätzen 10, 8 und 6 in seinem ersten Jahr mit Yamaha war das Autodrom Most im 2024 eines der besseren Rennwochenenden für den 119-fachen Superbike-Sieger. Mit Kawasaki fuhr Rea einen Sieg, sieben Podestplätze sowie zwei Pole-Position ein.