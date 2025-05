Wieder keine weichen Reifen für die SBK-WM in Most

Keine SCQ- und SCQ-Reifen bei der Superbike-WM in Most

Bekanntlich ist das Autodrom Most eine herausfordernde Rennstrecke für Reifen. Auch im fünften Jahr auf der tschechischen Rennstrecke muss Pirelli sein Angebot für die Superbike-WM stark einschränken.

Es ist nicht der Asphalt, der für Reifenmonopolist Pirelli ein Problem darstellt, sondern das Layout der 4,2 km langen Rennstrecke. Kam 2022 noch der weiche Rennreifen SCX in der Superpole zum Einsatz, wurde dieser anschließend aus Sicherheitsgründen aus dem Sortiment genommen. Und so wird es auch am kommenden Wochenende sein: Ausschließlich die härteren Varianten an Rennreifen bringt der italienische Reifenhersteller nach Most.

Für die Superpole sieht Pirelli den SC0 vor, der ansonsten üblicherweise in den langen Rennen verwendet wird. Für den Einsatz in Rennen sind zwei Versionen der SC1-Gummimischung vorgesehen.

«Most ist zusammen mit Phillip Island eine der beiden anspruchsvollsten Strecken der Saison, was den Verschleiß und die Beanspruchung der Reifen angeht», erklärte Rennchef Giorgio Barbier. «Es ist also eine gute Gelegenheit, die Qualität einiger Lösungen zu überprüfen, die aus der Entwicklungsarbeit resultieren, die wir leisten, um unser Produkt im Bereich der mittleren Hinterradmischungen zu verbessern, die normalerweise wenig verwendet werden, aber auf einigen Strecken wie dieser eine obligatorische Wahl sind. Deswegen bietet die Zuteilung Lösungen, die im Durchschnitt härter sind als bei anderen Rennen, mit zwei Hinterradlösungen, sowohl eine Entwicklungs- als auch eine mittlere Mischung.»

Pirelli bietet für das fünfte Saisonmeeting neben der Option D0922, die sich bereits in Australien bewährt hatte, eine neue Version mit dem Kürzel E0250 an. «Das ist ein völlig neuer Reifen, der die zwar gleiche Mischung wie der D0922 verwendet, aber eine andere Struktur hat, um Stabilität und Beständigkeit weiter zu verbessern», ergänzte der Italiener. «Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch in Most der weiche SC0 die Rolle des SCQ übernehmen, der für diese Art von Strecke und Asphalt besser geeignet ist.»

Auch für die Supersport-WM gilt ein reduziertes Angebot, für die der weichste Reifen SCX ebenfalls nicht verfügbar ist.