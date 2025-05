Most geht in die Verlängerung: Superbike-WM bis 2030

Wenige Tage vor dem fünften Meeting der Superbike-WM 2025 gab Promoter Dorna die Verlängerung mit dem Autodrom Most bekannt. Die tschechische Rennstrecke bleibt fünf weitere Jahre im Kalender.

Es war eine Überraschung, als das Autodrom Most in den Kalender der Superbike-WM 2021 aufgenommen und mit einem Fünfjahresvertrag, also bis einschließlich 2025, ausgestattet wurde. Die Gespräche über die Verlängerungen begannen bereits vor einem Jahr, aber erst jetzt wurde der erfolgreiche Abschluss vermeldet.

«Wir freuen uns sehr, das Autodrom Most für die nächsten fünf Jahre im Superbike-Kalender bestätigen zu können. Die Strecke hat sich schnell zu einem unserer herausragenden Events entwickelt, mit bemerkenswerten Besucherzahlen und begeisterten Fans», sagte Executive Director Gregorio Lavilla von Promoter Dorna. «Die kontinuierlichen Investitionen in Streckensicherheit, Infrastruktur und das gesamte Veranstaltungserlebnis zeigen, wie sehr sich die Strecke unseren Standards verpflichtet fühlt. Wir freuen uns auf viele weitere spannende Momente im Autodrom Most, womit wir die Präsenz der Superbike-WM in Tschechien weiter stärken.»

Tatsächlich gab es im ersten Jahr viel Kritik hinsichtlich der Sicherheit von Most, seitdem wurde aber viel verbessert. Die Piste erhielt einen neuen Asphalt, neue Randsteine, größere Sturzräume und die Markierung der Bremspunkte wurde hinter und oberhalb der Leitplanken angebracht. Die lange Laufzeit gab dem Streckenbetreiber Planungssicherheit für diese und weitere Investitionen, etwa LED-Panels und ein modernes Kamerasystem, das mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist.

«Ich freue mich, dass diese Zusammenarbeit erfolgreich ist und sich weiterhin sehr positiv entwickelt. Dies ist ein wichtiges Wochenende für das Autodrom Most, das jedes Jahr Tausende Fans nach Tschechien lockt. Es trägt nicht nur wesentlich zur Sichtbarkeit unserer Rennstrecke, sondern auch zum internationalen Ruf Tschechiens bei», weiß Josef Zajíček aus seiner Tätigkeit beim tschechischen Verband und als CEO des Autodrom Most. «Die Meisterschaft ist für die Fans sehr offen und dank des Zugangs zum Fahrerlager haben sie die Möglichkeit, den Motorsport hautnah zu sehen und zu erleben, wie nirgendwo sonst – das macht die Superbike-WM zu etwas ganz Besonderem. Wir freuen uns daher sehr, eine Verlängerung unserer Partnerschaft bis 2030 vereinbart zu haben.»

Das Autodrom Most wurde zwischen 1978 und 1983 gebaut und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky. Eine Runde misst 4,219 km, die Strecke ist zwischen 12 und 14 Meter breit und verfügt über 21 Kurven, 9 links und 12 rechts.