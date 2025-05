Ohne Skalpell: Andrea Iannone kam glimpflich davon 23.05.2025 - 15:13 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Iannone will seine Ducati beim Test am 27. Mai wieder fahren

Ende Mai stehen für die Superbike-WM-Piloten zwei Testtage in Misano auf dem Plan. Das Team Go Eleven Ducati ist zuversichtlich, dass Andrea Iannone dabei sein wird. Der Italiener hatte sich in Most drei Zehen gebrochen.