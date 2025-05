Doch ein Bruch: Xavi Vierge (Honda) am Fuß operiert 20.05.2025 - 16:40 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Xavier Vierge

Honda-Werkspilot Xavi Vierge trat mit einem schmerzhaften Andenken die Heimreise vom Superbike-Meeting in Most an. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der rechte Fuß gebrochen war und operiert werden musste.