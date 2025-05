Honda: Keine neuen Teile – Lecuona dennoch schnell

Am ersten Testtag in Misano überraschte Honda-Pilot Iker Lecuona mit der drittbesten Rundenzeit. Erstaunlich: Für den Spanier ist es der erste Test in der Superbike-WM 2025 überhaupt.

Nach einer Serie von Verletzungen kommt Iker Lecuona in der Superbike-WM 2025 immer besser in Schwung. Beim Saisonfinale in Jerez brach sich der Spanier den fünften Mittelfußknochen im linken Fuß, dann brach er sich beim Training eine Rippe und verpasste den diesjährigen Saisonauftakt in Australien und kämpfte lange mit Einschränkungen auf dem Motorrad.

Trotzdem liegt der 25-Jährige in der Gesamtwertung nur noch fünf Punkte hinter seinem Honda-Teamkollegen Xavi Vierge zurück, der wiederum beim Superbike-Test in Misano in dieser Woche wegen einer Verletzung fehlt.



«Das war mein erster Test in dieser Saison, einschließlich der Vorsaison», stellte Lecuona fest. «Wir haben uns auf die Basisabstimmung konzentriert, weil es mein erster Test war. Wir wussten nicht, wann das Wetter umschlagen würde, also haben wir das zuerst priorisiert. Wir sind mit den Erkenntnissen unserer Basisabstimmung zufrieden. Als es am Ende anfing zu regnen, haben wir den ersten Testtag etwas früher beendet.»

Lecuona überraschte am Dienstag in 1:33,195 min mit der drittbesten Rundenzeit, nur Toprak Razgatlioglu (BMW) und Axel Bassani (Bimota) waren schneller. Auch bei den Sektorzeiten lag der WM-Neunter immer in den Top-5.



«Selbst mit sehr gebrauchten Reifen sind wir konkurrenzfähig. Diese Strecke hat einen sehr guten Grip und die Streckentemperaturen waren ideal, aber wir waren konstant unter den Schnellsten auf der Strecke», sagte Lecuona zufrieden. «Wir haben verschiedene Dinge an der Front ausprobiert, die gegen Rennende problematisch sein kann. Wir haben das Gefühl, dass wir eine gute Richtung für das Setup gefunden haben.»

Honda hat für den Misano-Test keine Neuerungen dabei. Lecuona kann sich also auf die Vorbereitung auf das Rennwochenende Mitte Juni konzentrieren.