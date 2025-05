Andrea Iannone (Ducati): Schmerzen trotz Daumenbremse

Nach seinem Sturz im ersten Training war das Rennwochenende auf dem Autodrom Most für Andrea Iannone vorzeitig gelaufen. Die drei gebrochenen Zehen spürt der Go Eleven Ducati-Pilot beim Superbike-Test in Misano.

Andrea Iannone war beim Meeting der Superbike-WM 2025 in Most einer der vielen Sturzopfer im ersten Training. Bei seinem Abflug per Highsider brach sich der Italiener am rechten Fuß drei Zehen. Weil einer der Brüche verschoben war, wurde der 35-Jährige für rennuntauglich erklärt.

In einer Mailänder Privatklinik ließ Iannone den Bruch richten und fühlt sich fit genug für den Superbike-Test in Misano am Dienstag und Mittwoch dieser Woche.



«Ich bin sicher nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt, aber es ist wichtig, zurückzukommen und das Gefühl wiederzuerlangen», betonte der Ducati-Privatier. «Am Ende denke ich, dass es ein positiver Tag für meine körperliche Verfassung war. Ich war in der Lage, viele Runden zu fahren, allerdings mit heftigen Schmerzen, aber am Ende haben wir das Beste daraus gemacht.»

Wegen der Verletzung trägt Iannone am rechten Fuß einen größeren Stiefel, außerdem montierte sein Go Eleven-Team am Lenker eine Daumenbremse. Auch mit dieser Umstellung lässt sich sein Rückstand von 1,6 sec auf die Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) erklären.



«Schlecht ist es nicht, aber auf jeden Fall hatten wir am Dienstag noch Probleme mit dieser Lösung. Ich hoffe, dass ich am zweiten Tag besser damit zurechtkomme», meinte Iannone. «Die Verletzung ist erst 10 Tage her, also muss ich aufpassen, dass ich sie nicht zu sehr belaste. Das Gefühl ist nicht schlecht, aber die Pace ist nicht gut. Beim Bremsen habe ich kein gutes Gefühl für die Motorbremse, deshalb verliere ich viel Geschwindigkeit, vor allem in den schnelleren Passagen der Strecke. Das ganze Jahr über hatte ich Probleme mit den Bremsen, der Motorbremse, der Hinterradbremse – wir haben alles ausprobiert.»